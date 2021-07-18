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ОПЕК+ продлила сделку по нефти до конца 2022 года

Страны-участницы альянса ОПЕК+ договорились продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2022 года.
Комсомольская правда
Заместитель председателя правительства Александр Новак заявил, что Россия выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года.
Газета.Ru
С сентября 2022 года базовый уровень добычи, от которого отсчитываются квоты для России и Саудовской Аравии, будет повышен с 11 до 11,5 млн б/с.
Коммерсантъ
Следующее заседание ОПЕК+ назначено на 1 сентября.
БИЗНЕС Online

С чего всё началось

Министры стран ОПЕК+ на заседании в воскресенье меньше чем за час утвердили решение о восстановлении добычи нефти до конца этого года, а также о продлении действия соглашения до конца 2022 года, следует из финального коммюнике, опубликованного на сайте
 ОПЕК по итогам встречи.

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