Министры стран ОПЕК+ на заседании в воскресенье меньше чем за час утвердили решение о восстановлении добычи нефти до конца этого года, а также о продлении действия соглашения до конца 2022 года, следует из финального коммюнике, опубликованного на сайте
Украинские пограничники подверглись нападению в Сумской области на участке государственной границы с Россией, двое получили телесные повреждения, заявило в воскресенье Министерство внутренних дел (МВД) Украины.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Кемеровской области - Кузбассу незамедлительно организована проверка, в рамках которой следователи проверят, отвечают ли требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей услуги, которые оказываются цирком", - говорится в сообщении.