СК в Кузбассе проверит инцидент с нападением медведя в цирке на дрессировщицу

"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Кемеровской области - Кузбассу незамедлительно организована проверка, в рамках которой следователи проверят, отвечают ли требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей услуги, которые оказываются цирком", - говорится в сообщении.