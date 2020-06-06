Энергетика

РБКРБКМексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля

Мексика не присоединится к продлению сокращения добычи нефти до конца июля. Об этом заявила министр энергетики страны Росио Нале, передает Reuters. Накануне, 6 июня, страны ОПЕК+ договорились еще на месяц сохранить общую квоту в 9,7 млн барр. в сутки, действующую в мае и июне.
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Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля

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