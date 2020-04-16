Энергетика

Наша версияНаша версияВ ОПЕК прогнозируют рекордное падение спроса на нефть в истории

В организации полагают, что глобальный спрос в текущем году сейчас прогнозируется на уровне 92,82 миллиона баррелей в сутки. При этом, во втором полугодии он будет выше, чем в первом. В ОПЕК на фоне пандемии коронавируса спрогнозировали крупнейший в истории спад спроса на нефть в мире.
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ОПЕК спрогнозировала рекордное падение спроса на нефть в мире

Взгляд.ру09:20

Поставки нефти стран не-ОПЕК в 2020 году снизятся на 1,5 млн б/с

Финмаркет10:24

Падение спроса на нефть в апреле составит 20 млн баррелей с сутки

Российская газета09:55

ОПЕК ожидает сильнейшего в истории падения спроса на нефть

News.ru09:38

Спросу на нефть пообещали сильнейшее падение в истории

Lenta.ru11:41

В ОПЕК предрекли рекордное падение спроса на нефть

РИА Новости09:02

ОПЕК ожидает сильнейшего в истории падения спроса на нефть в 2020 году

ТАСС09:02
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Комментарии

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Чемпионат мира по фигурному катанию официально отменен

Газета.Ru 12:16
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США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

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Если же заявление поступит после 1 июля, но до 1 октября 2020 года, семья сразу же получит 15 тысяч рублей на каждого ребенка младше трех лет единовременно.
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В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом

Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
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Лидеры G7 призвали к реформированию ВОЗ

Главы стран-членов «большой семерки» (G7) призвали к реформированию Всемирной организации здравоохранения.
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Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
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Зиньковский отреагировал на информацию о возможном переходе в «Зенит»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал информацию о том, что «Зенит» согласовал с самарским клубом его переход.
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GM-АвтоВАЗ получил новое название

Новое название компании полностью соответствует логике нейминка дочерних структур Группы «АвтоВАЗ».
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Новокузнечанин на просьбу мэра ответил матом

Сегодня вечером, мэр Новокузнецка решил лично пройтись по скверам и паркам и разъяснить людям всю сложность ситуации.
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Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
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Посольство РФ в США узнало местонахождение 17 российских школьников

Посольство России в США выяснило местонахождение 17 российских школьников, прибывших в страну в рамках образовательных программ, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
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Власти Грузии запретили передвижение легковых машин

Тбилиси, 16 апреля 2020, 20:42 — REGNUM Полный запрет на передвижение легковых машин введён в Грузии до 21 апреля, сообщил 16 апреля журналистам советник грузинского премьер-министра по международным делам Ираклий Чиковани.
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
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Великобритания продлила карантин на три недели

Великобритания продлила действие карантина еще на три недели.
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Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
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УЕФА предлагает провести финал Лиги чемпионов 29 августа.
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
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Потребление бензина в крупных городах России упало на 35–50%

«За первые две недели апреля после введения мер изоляции падение по бензину в крупных городах составляет 30–50%, по дизелю падение чуть меньше, потребление керосина упало более чем в два раза»,— сказал господин Сорокин на брифинге (цитата по ТАСС).
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Происшествия

В Херсонской области Украины взорвался грузовик со снарядами

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В Краснодаре больницу скорой помощи закрыли на карантин

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Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»

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Honor представил линейку доступных флагманов Honor 30

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