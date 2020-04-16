Энергетика
Наша версияВ ОПЕК прогнозируют рекордное падение спроса на нефть в истории
В организации полагают, что глобальный спрос в текущем году сейчас прогнозируется на уровне 92,82 миллиона баррелей в сутки. При этом, во втором полугодии он будет выше, чем в первом. В ОПЕК на фоне пандемии коронавируса спрогнозировали крупнейший в истории спад спроса на нефть в мире.
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Комментарии
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
Общество
Первые семьи с детьми до трех лет получили дополнительные пособия
Если же заявление поступит после 1 июля, но до 1 октября 2020 года, семья сразу же получит 15 тысяч рублей на каждого ребенка младше трех лет единовременно.
Российская газета 13:24
Политика
В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом
Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
Политика
Лидеры G7 призвали к реформированию ВОЗ
Главы стран-членов «большой семерки» (G7) призвали к реформированию Всемирной организации здравоохранения.
Известия 13:17
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости 11:36
Экономика
Путин пообещал бизнесу безвозмездную помощь на выплаты зарплат
Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
Свободная Пресса вчера в 09:35
Футбол
Зиньковский отреагировал на информацию о возможном переходе в «Зенит»
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал информацию о том, что «Зенит» согласовал с самарским клубом его переход.
Матч ТВ вчера в 12:50
Авто
GM-АвтоВАЗ получил новое название
Новое название компании полностью соответствует логике нейминка дочерних структур Группы «АвтоВАЗ».
32CARS.ru 08:25
Общество
Новокузнечанин на просьбу мэра ответил матом
Сегодня вечером, мэр Новокузнецка решил лично пройтись по скверам и паркам и разъяснить людям всю сложность ситуации.
ВашГород.ру вчера в 08:54
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
Посольство РФ в США узнало местонахождение 17 российских школьников
Посольство России в США выяснило местонахождение 17 российских школьников, прибывших в страну в рамках образовательных программ, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
Аргументы и Факты 11:09
Общество
Власти Грузии запретили передвижение легковых машин
Тбилиси, 16 апреля 2020, 20:42 — REGNUM Полный запрет на передвижение легковых машин введён в Грузии до 21 апреля, сообщил 16 апреля журналистам советник грузинского премьер-министра по международным делам Ираклий Чиковани.
REGNUM 13:42
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Общество
Великобритания продлила карантин на три недели
Великобритания продлила действие карантина еще на три недели.
Газета.Ru 13:25
Общество
Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском 13:42
Происшествия
В Дагестане застрелили открывшего огонь по полицейским водителя
Водитель в ответ открыл по ним стрельбу. Он был убит ответным огнем, личность стрелявшего устанавливается.
РБК 06:08
Футбол
УЕФА предложил новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы
УЕФА предлагает провести финал Лиги чемпионов 29 августа.
Евро-футбол.ру 12:45
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Энергетика
Потребление бензина в крупных городах России упало на 35–50%
«За первые две недели апреля после введения мер изоляции падение по бензину в крупных городах составляет 30–50%, по дизелю падение чуть меньше, потребление керосина упало более чем в два раза»,— сказал господин Сорокин на брифинге (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 13:42
Экономика
ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам
Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
РБК 08:19
Происшествия
В Херсонской области Украины взорвался грузовик со снарядами
Херсон, Украина, 16 апреля 2020, 19:52 — REGNUM На Украине в Херсонской области загорелся и взорвался грузовой автомобиль, перевозивший боеприпасы, сообщает 16 апреля территориальное управление украинского Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе.
REGNUM 12:52
Финансы
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 12:42
Общество
Пандемии нет, деньги отменят: Генпрокуратура поведала о новых фейках
Фантазия авторов фейков безгранична: одни указывают, что пандемия COVID-19 была спровоцирована специально для "обогащения на вакцинах", другие сообщают, что в Красноярске полицейским, патрулирующим улицы, выдают использованные маски для индивидуальной защити от заражения.
Вести.Ru 12:32
Хоккей
Бывший тренер сборной Канады стал главным тренером «Автомобилиста»
Билл Питерс на чемпионатах мира 2016 и 2018 годов был главным тренером сборной Канады, с которой в 2016 году взял золотые медали.
Московский Комсомолец Екатеринбург 01:28
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Происшествия
В Краснодаре больницу скорой помощи закрыли на карантин
Пенсионерку сразу перевели в инфекционную больницу Краснодара. В тот же день отделение травматологии закрыли на карантин.
Краснодарские известия 13:25
Армия и оружие
Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»
Сергей Хатылев, российский полковник в запасе, раскрыл возможности и потенциальные цели новейшего ЗРК С-500 «Прометей», разрабатываемого в РФ.
Discover24 14 апреля в 02:36
Гаджеты
Honor представил линейку доступных флагманов Honor 30
Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал линейку доступных флагманов Honor 30.
News.ru вчера в 07:38
Экономика
Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес
Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
РБК 10:15