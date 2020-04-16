Энергетика

Накануне.RuНакануне.RuВ ОПЕК предсказали сильнейшее падение спроса на нефть в 2020 году

ОПЕК прогнозирует сильнейшее в истории падение спроса на нефть. Как говорят в организации, в 2020 году оно достигнет 6,8 млн баррелей в сутки. ПО данным ОПЕК, в апреле спрос рухнет на 20 млн баррелей в сутки.
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Падение спроса на нефть в апреле составит 20 млн баррелей с сутки

Российская газета09:55

Спросу на нефть пообещали сильнейшее падение в истории

Lenta.ru11:41

Поставки нефти стран не-ОПЕК в 2020 году снизятся на 1,5 млн б/с

Финмаркет10:24

«Сухой закон» карантина: как рынок нефти переживёт рекордный обвал спроса

News.ru17:00

ОПЕК спрогнозировала рекордное падение спроса на нефть в мире

Взгляд.ру09:20

В ОПЕК предрекли рекордное падение спроса на нефть

РИА Новости09:02

ОПЕК ожидает сильнейшего в истории падения спроса на нефть в 2020 году

ТАСС09:02
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