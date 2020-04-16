ОПЕК прогнозирует сильнейшее в истории падение спроса на нефть. Как говорят в организации, в 2020 году оно достигнет 6,8 млн баррелей в сутки. ПО данным ОПЕК, в апреле спрос рухнет на 20 млн баррелей в сутки.

В ОПЕК предсказали сильнейшее падение спроса на нефть в 2020 году

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