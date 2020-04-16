ОПЕК прогнозирует в 2020 году самое сильное в истории падение спроса на нефть — на 6,8 млн баррелей в сутки, в апреле падение составит 20 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в апрельском отчёте организации.

ОПЕК ожидает сильнейшего в истории падения спроса на нефть

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