Энергетика
News.ruОПЕК ожидает сильнейшего в истории падения спроса на нефть
ОПЕК прогнозирует в 2020 году самое сильное в истории падение спроса на нефть — на 6,8 млн баррелей в сутки, в апреле падение составит 20 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в апрельском отчёте организации.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Комментарии
Политика
В Кремле оценили меры по борьбе с коронавирусом в Москве
Москва стала законодателем среди субъектов России по мерам против коронавируса, столкнувшись с ним первой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Экономика
Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
На очередном заседании Банка России, которое состоится 24 апреля, будет рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ 05:18
Футбол
«Спартак» расстанется с Мельгарехо и Шюррле
Sports.ru 06:10
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество
Оперативный штаб Кубани проведет заседание в прямом эфире
Трансляция начнется в 14:00 в прямом эфире телеканала «Кубань 24», на официальном YouTube-канале губернатора, на сайте администрации Кубани.
ЮГ Times 05:40
Общество
Госдума приняла закон, освобождающий от НДФЛ выплаты медикам и бизнесу
Москва, 17 апреля 2020, 10:40 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 03:40
Общество
Коронавирус распространился по 27 территориям Ростовской области
За последние сутки зарегистрировали 23 зараженных, всего выявили 168 случаев заболевания. Инфекция захватывает все новые территории.
Rostov gazeta 03:56
Политика
Мэр Праги возмущен уголовным делом СКР за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Газета.Ru вчера в 13:44
Общество
Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП
В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
Говорит Москва вчера в 11:51
Общество
За сутки в Самарской области выявили 10 заболевших коронавирусом
По данным оперштаба на четверг, 16 апреля, на территории Самарской области подтверждены в установленном порядке еще 10 новых случаев COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:20
Политика
Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения.
РИА Новости 05:24
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал об итогах работы за 45 дней
Главврач поблагодарил коллег за работу.
Российская газета вчера в 01:28
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Здоровье
В Ивановской области умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Ивановской области, у 74-летнего пациента была тяжелая сопутствующая патология, сообщает правительство региона.
РИА Новости 05:13
Общество
В Петербурге более чем у 100 медработников выявлен коронавирус
У более чем сотни врачей, медсестер и санитаров в Петербурге подтверждена коронавирусная инфекция, сообщил комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:37
Политика
В Донбассе состоялся обмен пленными
ANNA-News вчера в 06:24
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
В среду глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил "Интерфаксу", что российские ветеранские организации направили президенту РФ обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 11:08
Происшествия
В Челябинске возбудили уголовное дело о поставке оборудования в онкоцентр на ₽20 млн
В Челябинске следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности с причинением особо крупного ущерба бюджету региона (часть 1.1 статьи 293 УК РФ) по факту поставки в областной онкоцентр несертифицированного оборудования.
Znak.com 05:59
Общество
Госдума запретила продажу алкоголя в малых «барах» в жилых домах
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в объектах общепита площадью меньше 20 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
РИА Новости 04:19
Общество
В Москве начнут платить донорам плазмы для больных коронавирусом
В Москве планируют в ближайшее время ввести выплаты донорам плазмы крови, в которой нуждаются другие зараженные коронавирусом.
Газета.Ru 05:38
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 17 апреля 2020, 12:03 — REGNUM В России за сутки 16 апреля выявлено 4070 случаев заражения коронавирусом, всего в стране — 32 008 случаев заболевания COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 06:10
Политика
В Кремле осудили блокировку российских СМИ компанией Google
Случаи блокировки аккаунтов российских СМИ компанией Google в Кремле считают недопустимым.
Российская газета 06:23
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Технологии
Сбербанк предложил меры против использующих социальную инженерию хакеров
Из материалов рабочей группы следует, что Сбербанк уже разработал «проект плана мероприятий по снижению киберпреступности и кибератак», который будет включать меры по противодействию мошенничеству в отношении граждан и бизнеса с использованием социальной инженерии, фишинга и вредоносного программного обеспечения.
РБК 00:00
Армия и оружие
75 лет назад советская подлодка Л-3 потопила немецкий корабль «Гойя»
16 апреля 1945 года советская подлодка Л-3 под командованием Владимира Коновалова в Данцигской бухте торпедировала немецкий транспортный корабль "Гойя".
Газета.Ru вчера в 01:51
Экономика
Губернатор Алтая заявил, что решения по помощи бизнесу пока нет
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что власти региона пока не приняли решение о прямой поддержке бизнеса, пострадавшего от ситуации с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:05
Здоровье
В Оренбуржье за сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки выявлен 31 новый случай заболевания коронавирусом.
Orenonline.ru 06:01
Авто
В марте европейский авторынок упал в 1,5 раза
Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), из-за пандемии коронавирусной инфекции в большинстве стран Европы автосалоны не работали со второй половины марта, этим и обусловлено падение продаж более чем в 1,5 раза.
Тарантас Ньюс 04:45