По итогам 2020 года, эксперты ожидают спрос на уровне 92,82 млн. баррелей. Напомним, 12 апреля страны-участницы альянса ОПЕК+ заключили новую сделку по снижению добычи топлива. Предполагается, что это поможет стабилизировать нефтяной рынок и увеличить спрос на сырье.

ОПЕК прогнозирует рекордное падение спроса на нефть в 2020 году

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