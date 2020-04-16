Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUОПЕК прогнозирует рекордное падение спроса на нефть в 2020 году

По итогам 2020 года, эксперты ожидают спрос на уровне 92,82 млн. баррелей. Напомним, что 12 апреля страны-участницы альянса ОПЕК+ заключили новую сделку по снижению добычи топлива. Предполагается, что это поможет стабилизировать нефтяной рынок и увеличить спрос на сырье.
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Спросу на нефть пообещали сильнейшее падение в истории

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ОПЕК ожидает сильнейшего в истории падения спроса на нефть в 2020 году

ТАСС09:02
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