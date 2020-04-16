Энергетика
ГЛАС.RUОПЕК прогнозирует рекордное падение спроса на нефть в 2020 году
По итогам 2020 года, эксперты ожидают спрос на уровне 92,82 млн. баррелей. Напомним, что 12 апреля страны-участницы альянса ОПЕК+ заключили новую сделку по снижению добычи топлива. Предполагается, что это поможет стабилизировать нефтяной рынок и увеличить спрос на сырье.
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