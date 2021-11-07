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ОПЕК проигнорировала призыв Байдена нарастить поставки нефти

Страны ОПЕК (организация стран — экспортеров нефти) проигнорировали призывы Соединенных Штатов к наращиванию поставок.
Газета.Ru
Страны ОПЕК проигнорировали призывы США к наращиванию поставок, вынудив американского президента Джо Байдена искать альтернативные средства снижения цен на топливо, включая товарные интервенции, сказала министра энергетики Дженнифер Грэнхолм.
ПРАЙМ
Грэнхолм не исключила возможности использования для стабилизации внутренних цен на топливо товарных интервенций за счет стратегического резерва нефти.
РИА Новости
Страны соглашения ОПЕК+ на встрече в четверг сохранили приверженность своему плану по восстановлению добычи нефти темпами не более чем на 400 тыс. б/с в месяц, несмотря на призывы импортеров, прежде всего США, ускорить снабжение дефицитного рынка.
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