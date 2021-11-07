Страны ОПЕК проигнорировали призывы США к наращиванию поставок, вынудив американского президента Джо Байдена искать альтернативные средства снижения цен на топливо, включая товарные интервенции, сказала министра энергетики Дженнифер Грэнхолм.
Страны соглашения ОПЕК+ на встрече в четверг сохранили приверженность своему плану по восстановлению добычи нефти темпами не более чем на 400 тыс. б/с в месяц, несмотря на призывы импортеров, прежде всего США, ускорить снабжение дефицитного рынка.
Власти Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областей решили продлить режим нерабочих дней с 8 ноября из-за пандемии коронавируса для того, чтобы стабилизировать ситуацию, следует из данных, предоставленных региональными администрациями ТАСС.