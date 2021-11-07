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ОПЕК проигнорировала призывы США нарастить поставки нефти

Президент США Джо Байден рассматривает различные варианты действий из-за того, что ОПЕК не стала повышать уровни нефтедобычи.
ТАСС
Страны ОПЕК проигнорировали призывы США к наращиванию поставок, вынудив американского президента Джо Байдена искать альтернативные средства снижения цен на топливо, включая товарные интервенции, сказала министра энергетики Дженнифер Грэнхолм.
РИА Новости
Грэнхолм не исключила возможности использования для стабилизации внутренних цен на топливо товарных интервенций за счет стратегического резерва нефти.
РИА Новости
Страны соглашения ОПЕК+ на встрече в четверг сохранили приверженность своему плану по восстановлению добычи нефти темпами не более чем на 400 тыс. б/с в месяц, несмотря на призывы импортеров, прежде всего США, ускорить снабжение дефицитного рынка.
ТАСС

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