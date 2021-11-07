Страны ОПЕК проигнорировали призывы США к наращиванию поставок, вынудив американского президента Джо Байдена искать альтернативные средства снижения цен на топливо, включая товарные интервенции, сказала министра энергетики Дженнифер Грэнхолм.
Страны соглашения ОПЕК+ на встрече в четверг сохранили приверженность своему плану по восстановлению добычи нефти темпами не более чем на 400 тыс. б/с в месяц, несмотря на призывы импортеров, прежде всего США, ускорить снабжение дефицитного рынка.
По словам главы Сбербанка, доступность жилья для россиян сохраняется, «несмотря на рост цен на первичное и вторичное жилье в 2020 году, который частично связан с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам».