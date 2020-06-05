Энергетика
ТАССОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня
Согласно договоренностям ОПЕК +, страны альянса в мае-июне сокращают добычу на 9,7 млн б / с. Квота Ирака из этого объема составляет 1 млн б / с. То есть он должен снизить свою добычу до 3,6 млн б / с. Однако, по данным Bloomberg, Ирак ее выполнил только на половину.
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с чего всё началось
Секретариат ОПЕК запланировал проведение министерской встречи стран ОПЕК+ в субботу, 6 июня. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник, участвующий в переговорах.ТАССвчера в 22:28
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Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
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Некоторые даже сравнили стихотворения с глотком свежего воздуха. Муж Гагариной также высказался о российской эстраде, назвав ее убогой.
Shraibikus News 03 июня в 16:16
Армия и оружие
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Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
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Энергетика
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Общество
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Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий за май этого года и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты.
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Shraibikus News вчера в 11:29
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Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
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Владимир Путин объявил в Норильске режим ЧС федерального значения
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