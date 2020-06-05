Энергетика

ТАССТАССОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня

Согласно договоренностям ОПЕК +, страны альянса в мае-июне сокращают добычу на 9,7 млн б / с. Квота Ирака из этого объема составляет 1 млн б / с. То есть он должен снизить свою добычу до 3,6 млн б / с. Однако, по данным Bloomberg, Ирак ее выполнил только на половину.
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с чего всё началось

ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня

Секретариат ОПЕК запланировал проведение министерской встречи стран ОПЕК+ в субботу, 6 июня. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник, участвующий в переговорах.
ТАССвчера в 22:28

Подробнее о событии

Источник: встречи ОПЕК и «не ОПЕК» пройдут 6 июня

ТАСС01:48

Bloomberg назвал новую дату встречи стран ОПЕК+

РБКвчера в 21:40

Главные новости к утру 5 июня

Коммерсантъ00:00

ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня

Комсомольская правдавчера в 22:42

СМИ: ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня

Московский Комсомолецвчера в 22:32

Названа новая дата встречи стран ОПЕК+

Lenta.ruвчера в 22:21

Согласована дата министерской встречи ОПЕК+

Газета.Ru00:16
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Политика

Косачев назвал незаконными санкционные угрозы США «Северному потоку-2»

Строительство "Северного потока-2" продолжится несмотря на санкционные угрозы со стороны Соединенных Штатов.
Российская газета вчера в 16:38
Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
6
Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru 02 июня в 03:48
129
Армия и оружие

Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе

Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол".
Вести.Ru вчера в 05:32
70
Общество

В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров

В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от местных мародеров. Оба этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 23:48
58
Авто

Эксперты рассказали, как определить АЗС с качественным топливом

АЗС обязаны заменять топливо, если выяснится, что залито не то, что прописано в чеке.
SpeedMe вчера в 08:52
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
978
Происшествия

Установлен подозреваемый в похищении британки из отеля в Португалии

Похищение трехлетней британки Мадлен Макканн из гостиничного номера в Португалии произошло в 2007 году.
ИА Красная Весна вчера в 13:22
2
Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения

Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
1,1K
Авто

Названы самые продаваемые авто в России по итогам мая

Опубликован рейтинг самых популярных автомобилей в мае на российском рынке.
Car.ru 00:25
6
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости вчера в 02:53
676
Шоу-бизнес

Бывший муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой

Некоторые даже сравнили стихотворения с глотком свежего воздуха. Муж Гагариной также высказался о российской эстраде, назвав ее убогой.
Shraibikus News 03 июня в 16:16
24
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03 июня в 03:28
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Энергетика

Нефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть растут на фоне ожидания информации о дате встречи ОПЕК+.
Коммерсантъ 01:20
Общество

Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России

Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий за май этого года и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты.
RT на русском вчера в 23:03
5
Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

49-летний Кирилл Андреев, солист группы «Иванушки International», в молодости встречался с Жанной Фриске.
Shraibikus News вчера в 15:52
10
Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Крыма и Кубани

АБН вчера в 00:25
624
Политика

В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»

В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока" из-за того, что играет там "деструктивную роль".
Газета.Ru вчера в 16:08
962
Общество

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета вчера в 10:36
4,3K
Происшествия

В Иркутске задержали похитителя партии защитных масок на 31 млн руб

Иркутск, 5 июня 2020, 08:23 — REGNUM В Иркутске арестован мужчина, похитивший знакомого предпринимателя и угрозами насилия заставивший его изменить адрес поставки медицинских масок на сумму 31 млн рублей с целью их хищения.
REGNUM 01:23
5
Здоровье

Медики отметили связь уровня витамина К с осложнениями коронавируса

Врачи из Нидерландов нашли связь между низким уровнем витамина К в организме человека и тяжелыми осложнениями коронавируса.
Shraibikus News вчера в 12:57
12
Общество

Для водителей появится новый штраф в 50 тысяч рублей

Если в автомобиле есть несовершеннолетний пассажир до 16 лет, штраф вырастает до 50 тысяч рублей.
Московский Комсомолец вчера в 14:28
211
Общество

В ПФР объяснили, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию

В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) объяснили, кого коснется эта индексация.
Shraibikus News вчера в 11:29
1,2K
Происшествия

Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова

Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия вчера в 14:46
34
Футбол

Павлюченко назвал Кейна никаким футболистом на старте карьеры

Бывший форвард «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко рассказал о том, как выглядел Гарри Кейн, когда только попал в первую команду лондонцев.
ProstoProSport вчера в 13:06
Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
1,9K
Авто

Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе

Car.ru вчера в 05:30
2
Игры

В Steam появились игры издательства Electronic Arts

Vprognoze.ru вчера в 21:45
14
Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
474
Общество

Владимир Путин объявил в Норильске режим ЧС федерального значения

Эхо Москвы 03 июня в 18:10
2,2K
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