Секретариат ОПЕК запланировал проведение министерской встречи стран ОПЕК+ в субботу, 6 июня. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник, участвующий в переговорах.

с чего всё началось

Согласно договоренностям ОПЕК +, страны альянса в мае-июне сокращают добычу на 9,7 млн б / с. Квота Ирака из этого объема составляет 1 млн б / с. То есть он должен снизить свою добычу до 3,6 млн б / с. Однако, по данным Bloomberg, Ирак ее выполнил только на половину.

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