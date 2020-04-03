Как сообщают Saudi Press Agency, персидские монархи занервничали, и объявили об экстренном проведении встречи в рамках ОПЕК+. На мероприятии мировые экспортеры черного золота должны будут обсудить вопрос сокращения его добычи.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.

Здоровье Врачи Покровской больницы попросили о помощи Врачи Покровской больницы в редакцию Фонтанки.ру отправили видеообращение, в котором жалуются на отсутствие необходимых защитных костюмов и просят о помощи.

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Транспорт РЖД отменяют поезда из-за падения спроса Из-за пандемии коронавируса РЖД с 7 апреля сокращают периодичность курсирования 37 поездов и отменяют 53 поезда.

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Экономика Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул «Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.

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Политика Собянин оценил меры регионов по борьбе с коронавирусом Самые жесткие ограничительные меры в России в связи с коронавирусом приняты на территории Москвы и области, столичные власти делают все, чтобы не разрушить экономику, заявил мэр Сергей Собянин.