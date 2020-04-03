Энергетика

Live24Live24ОПЕК+ проведет срочную встречу 6 апреля

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Как сообщают Saudi Press Agency, персидские монархи занервничали, и объявили об экстренном проведении встречи в рамках ОПЕК+. На мероприятии мировые экспортеры черного золота должны будут обсудить вопрос сокращения его добычи.
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ОПЕК+ проведет срочную встречу 6 апреля

Live2407:47

Саудовская Аравия решила срочно спасать цены на нефть

Lenta.ru04:02
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 08:45, Ашберн

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