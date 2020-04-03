Энергетика
Live24ОПЕК+ проведет срочную встречу 6 апреля
Как сообщают Saudi Press Agency, персидские монархи занервничали, и объявили об экстренном проведении встречи в рамках ОПЕК+. На мероприятии мировые экспортеры черного золота должны будут обсудить вопрос сокращения его добычи.
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Общество
Жители Якутии выпили недельный запас алкоголя за выходные
Местные жители за выходные выпили недельный запас алкоголя из-за чего уровень преступности в регионе резко вырос.
Общество
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Футбол
Головин вернулся из Монако и находится на карантине в Калтане
Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, рассказал, где находится футболист во время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.
Здоровье
Врачи Покровской больницы попросили о помощи
Врачи Покровской больницы в редакцию Фонтанки.ру отправили видеообращение, в котором жалуются на отсутствие необходимых защитных костюмов и просят о помощи.
Общество
Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая
Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Политика
Лукашенко заявил, что не против единой валюты с Россией
Белоруссия не против введения единой валюты с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
В Испании число выявленных случаев составляет 117,7 тысячи, за день рост составил 7,5 тысячи, скончались 10 935 человек, — цитирует РИА Новости сообщение испанского Минздрава.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Общество
В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Инфекционисты уверены, что эпидемия спадет к лету 2020 года. В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России.
Общество
В российском регионе запретили продажу алкоголя из-за коронавируса
В Забайкальском крае запретили розничную продажу алкогольных напитков на время самоизоляции, введенной из-за коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Транспорт
РЖД отменяют поезда из-за падения спроса
Из-за пандемии коронавируса РЖД с 7 апреля сокращают периодичность курсирования 37 поездов и отменяют 53 поезда.
Здоровье
ВОЗ предупредила, что здоровым людям носить маски не нужно
Медицинские маски не гарантируют полноценную защиту и не требуются здоровым людям.
Политика
Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов
Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
Политика
В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.
Политика
Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать
Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
Экономика
ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
В нерабочие дни, объявленные до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, должникам придется исполнять свои обязательства в срок, следует из сообщения Центрального банка.
Экономика
Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул
«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Общество
Скончался итальянский дизайнер обуви Серджио Росси
Гаджеты
Представлен телевизор Xiaomi Mi Full Screen TV Pro
Компания Xiaomi представила флагманский умный телевизор Mi Full Screen TV Pro, который получил панель диагональю 75 дюймов.
Общество
Часть предприятий Воронежской области возобновит работу
Глава Воронежской области Александр Гусев анонсировал возобновление работы части предприятий и организаций, которые были вынужденны временно приостановить свою дельность в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
Происшествия
Суд запретил брату юмориста Незлобина выходить из дома
Полевской городской суд сегодня запретил выходить из дома по ночам начальнику управления культуры города и брату юмориста из Comedy Club Максиму Незлобину.
Общество
Москвич уточнил иск к властям по ограничениям из-за коронавируса
Житель столицы Дмитрий Кисиев, учтя недостатки своего иска к правительству Москвы из-за ограничений по коронавирусу, оставленного Мосгорсудом без движения, подал новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Политика
Собянин оценил меры регионов по борьбе с коронавирусом
Самые жесткие ограничительные меры в России в связи с коронавирусом приняты на территории Москвы и области, столичные власти делают все, чтобы не разрушить экономику, заявил мэр Сергей Собянин.
Кино
Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»
В YouTube опубликован тизер хоррора Ён Сан-хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Премьера фильма запланирована на 6 августа.
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.