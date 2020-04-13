Энергетика
Rambler News ServiceОПЕК раскрыла детали новой сделки по сокращению добычи нефти
Следующая встреча стран ОПЕК+ в режиме видеоконференции состоится 10 июня 2020 года. Как сообщалось ранее, 9 апреля в режиме видеоконференции прошли переговоры нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти для стабилизации нефтяного рынка.
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Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
Общество
Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков
Абоненты «Мегафона», которые отправляли sms на номер 0250 для получения электронного пропуска для перемещения по региону, автоматически подключали на свой номер платную справочно-информационно-развлекательную sms-услугу.
Ведомости вчера в 14:51
Экономика
Эксперты увидели оживление малого бизнеса на второй неделе самоизоляции
На второй неделе после введения режима самоизоляции и других ограничений российский малый бизнес показал признаки оживления.
РБК 00:00
Армия и оружие
КНДР выпустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря
КНДР выпустила несколько крылатых ракет малой дальности в направлении Японского моря.
Известия 01:37
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Армия и оружие
В Черное море зашел американский эсминец Porter
В акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter.
Вести.Ru вчера в 16:43
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
Культура
Американский фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса
Piter.tv 11 апреля в 03:42
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы
Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ 01:37
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева потеряла третьего ребенка
Лера Кудрявцева призналась, что почти сразу после рождения дочери Маши забеременела снова.
StarHit.ru вчера в 15:45
Общество
В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса
Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
RT на русском 12 апреля в 20:37
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Кино
Персонажи саги о Гарри Поттере появятся в «Фантастических тварях 3»
Не известно, кто именно сыграет будущего главного злодея в детстве. Авторы «Фантастических тварей 3» пока не раскрывают сюжет.
Культуромания 01:16
Наука
Ученые выяснили, что оптимисты живут дольше
Ученые из Медицинской школы Бостонского университета выяснили, что оптимистичные люди живут дольше.
Mockva.ru вчера в 18:27
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
Происшествия
В сутки в Иркутской области делают около 2 тысяч тестов на коронавирус
На оперативном штабе Законодательного собрания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции обсудили возможность поголовного тестирования на COVID 19.
КП - Иркутск 01:34
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета вчера в 02:10
Общество
Россия получила от США штамм коронавируса
BFM.ru 01:49
Общество
В Нидерландах уничтожили миллионы тюльпанов из-за коронавируса
По словам Фреда ван Тола, менеджера по международным продажам Royal FloraHolland, за последний месяц в Голландии было уничтожено около 400 миллионов цветов.
Lenta.ru вчера в 23:57
Происшествия
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
К основателю и администратору правозащитного паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову пришли с обыском.
Ведомости 01:50
Общество
Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считает 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Общество
Голикова рассказала о темпах выхода России из режима самоизоляции
Профиль 12 апреля в 08:32
Общество
Московские суды начали возвращать обратно полицейским протоколы о нарушителях режима изоляции
Московские суды начали возвращать обратно полицейским протоколы о нарушителях режима изоляции.
Эхо Москвы 01:30
Происшествия
В Татарстане завели дело из-за фейка о вспышке коронавируса в больнице
По данным следователей, в соцсетях распространилась ложная информация о том, что в Высокогорской центральной районной больнице произошла вспышка коронавируса, из-за чего половину медперсонала якобы госпитализировали.
RT на русском вчера в 13:31
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
Экономика
Рада приняла «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины
Киев, 13 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Верховная рада на внеочередном заседании сегодня, 13 апреля, поддержала «коронавирусные» изменения в госбюджет страны на этот год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 08:50
Общество
У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус
Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета вчера в 05:40
Энергетика
Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39