Энергетика
Rambler News ServiceОПЕК раскрыла детали новой сделки по сокращению добычи нефти
Страны ОПЕК и не входящие в картель государства (ОПЕК+) сократят добычу нефти в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки, говорится в сообщении ОПЕК по итогам видеоконференции стран ОПЕК+, которая состоялась 12 апреля.
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Общество
Голикова рассказала о выходе России из режима самоизоляции
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят темпы выхода России из самоизоляции.
МедиаПоток 09:28
Общество
Во Франции продлили ограничения на передвижение по стране
Президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры по ограничению передвижений по стране, введенные из-за эпидемии коронавируса, до 11 мая.
РИА Новости 14:22
Общество
Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков
Абоненты «Мегафона», которые отправляли sms на номер 0250 для получения электронного пропуска для перемещения по региону, автоматически подключали на свой номер платную справочно-информационно-развлекательную sms-услугу.
Ведомости 14:51
Единоборства
Украинский боец MMA рассказал о нежелании драться с россиянами
Украинский боец смешанного стиля Ярослав Амосов рассказал, что не хотел бы проводить поединки с россиянами.
Lenta.ru 15:32
Шоу-бизнес
Друг попавшей в реанимацию Булановой рассказал о ее самочувствии
Культуромания 10:37
Общество
В Петербурге приостановили оказание услуг каршеринга
«Согласно изменениям, по 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)», — отметили в пресс-службе администрации.
RT на русском 13:51
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
Общество
В Москве более 6 тыс. человек лечатся от коронавируса дома
Лечение от новой коронавирусной инфекции на дому в Москве проходят более 6 тыс. человек.
ТАСС 14:30
Армия и оружие
В Великобритании оценили российскую винтовку «Сумрак»
В Великобритании восхитились возможностям СВЛК-14С, поскольку она поражает мишень на расстоянии 4 км. По мнению экспертов издания Daily Mail, «Сумрак» изменит правила применения снайперских винтовок.
Актуальные Новости 08:11
Политика
Путин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу
Президент поручил рассмотреть вопрос о развитии стратонавтики - отечественной теории и практики полетов в стратосферу.
Российская газета 14:38
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону
«На выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе»,— сказал Владимир Путин.
Коммерсантъ 08:43
Общество
Испания и Италия начали смягчать карантинный режим
Власти Испании и Италии начали смягчать карантинные меры.
ToDay News Ufa 11:25
Здоровье
Названа доля заражённых коронавирусом без симптомов в России
Глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что свыше 40% из числа новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 не имеют симптомов.
RT на русском 16:12
Общество
Тестирование на антитела к коронавирусу запускают в Москве
В Москве с 14 апреля начнут делать анализы на выявление антител к коронавирусу нового типа, сообщает ТАСС.
РИАМО 14:42
Общество
В Москве выдали 1,8 млн цифровых пропусков
Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что сегодня в столице выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.
Коммерсантъ 12:15
Кино
В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv 01:55
Общество
Новак заявил о ключевой роли Путина в новом соглашении по нефти
Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении нового соглашения со странами — производителями нефти, заявил министр энергетики России Александр Новак.
РБК 14:17
Общество
У 34 сотрудников Большого театра выявили коронавирус
Все заразившиеся сотрудники были отстранены от работы, уточнил Урин. У зараженных отсутствовали симптомы вирусной инфекции.
Ведомости 16:22
Общество
Полиция Чехии призвала загорающих на пляже нудистов носить маски
Чешская полиция напомнила нудистам города Лазне Богданецза о том, что, согласно предписаниям, они обязаны носить защитные маски в общественных, в том числе на пляжах.
Известия 13:19
Политика
Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы
Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва.
REGNUM 09:10
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Здоровье
В Минздраве пояснили, в каком случае больных COVID-19 лечат на дому
Был подготовлен и подписан министром здравоохранения Михаилом Мурашко соответствующий приказ об оказании медицинской помощи больным с COVID в амбулаторных условиях, - отметила главный инфекционист.
Российская газета 15:22
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан считает снос статуи маршала Конева нелепым.
Коммерсантъ вчера в 12:00
Происшествия
В Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции
Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
РБК 11:05
Армия и оружие
Avia.pro: российские военные окружили американцев в Сирии
Как сегодня сообщило издание Avia.pro, фактически, американцы попали там в окружение, поскольку наши спецназовцы развернули на севере провинции Хасака не менее 4-х военных блок-постов, которые обеспечивают полный контроль главных маршрутов передислокации американских военных.
Недвижимость.RU 07:37
Армия и оружие
Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»
Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
Российская газета 04:16
Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 11:15
Авто
Для России Haval выпустил внедорожник Haval H5
Компания Haval анонсировала новый рамный внедорожник Haval H5 для российского рынка.
Новые автомобили 11 апреля в 00:09