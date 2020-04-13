Страны ОПЕК и не входящие в картель государства (ОПЕК+) сократят добычу нефти в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки, говорится в сообщении ОПЕК по итогам видеоконференции стран ОПЕК+, которая состоялась 12 апреля.

Наука Предложен новый менее травматичный метод лечения катаракты Методы лечения катаракты совершенствуются постоянно, в том числе над этим работают специалисты Университета ИТМО в сотрудничестве с Межотраслевым научно-техническим комплексом «Микрохирургия глаза» (Центр Фёдорова).

Энергетика Казахстан поддержал новое соглашение ОПЕК+ Как сообщало ИА REGNUM, согласно новому соглашению ОПЕК+ Россия планирует сократить уровень добычи нефти на 2,5 млн баррелей в сутки, до 8,5 млн баррелей.

Экономика Порядок индексации пенсий после увольнения После прекращения трудовой деятельности, человек начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций.

Шоу-бизнес Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям. 31

Экономика Доходы россиян могут упасть из-за коронавируса на 17,5% Как считают специалисты Института исследований и экспертизы ВЭБ, ожидается, что экономика может упасть на 18%, а реальные доходы населения на 17,5, передает РБК. 1,3K

Здоровье Доктор Мясников назвал чудом ситуацию с коронавирусом в России Иначе как «чудом» ситуацию в нашей стране назвать нельзя, подчеркнул известный врач и телеведущий Александр Мясников, проанализировав статистические данные по заболеваемости и смертности от коронавируса в России и других странах мира, пишет ИА Regnum. 2,1K

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер. 2,8K

Общество Киево-Печерскую лавру закроют на карантин Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом среди насельников Киево-Печерской лавры превысило 90, в связи с чем власти закрывают монастырь на карантин. 2

Кино Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии.

Шоу-бизнес Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем. 669

Футбол ФИФА планирует открыть третье трансферное окно Директор департамента регулирования футбола ФИФА Джеймс Китчинг заявил, что организация рассматривает возможность открытия третьего трансферного окна в условиях пандемии коронаивруса.

Общество Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". 989

Происшествия Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве. 25

Здоровье В Тюменской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом Еще 14 положительных анализов на коронавирусную инфекцию подтвердили за прошедшие сутки в Тюменской области, сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских. 3

Общество В Мадриде на работу вернулись 300 тысяч человек Как пишет El Mundo, на работу смогли вернуться порядка 300 тысяч человек, которые не могут трудиться из дома.

Кино Концепт-арт: Ящер из «Нового Человека-паука» мог выглядеть еще ужаснее Художник Джерад Марантц, работавший над «Новым Человеком-пауком», выложил на своей странице в Instagram альтернативный облик суперзлодея Ящера, который также известен как доктор Курт Коннорс.

Происшествия В Воронежской области умерла пациентка с коронавирусом Вторая пациентка с положительным анализом на коронавирусную инфекцию скончалась в Воронежской области, общее число летальных случаев выросло до трех, сообщает областное правительство. 74