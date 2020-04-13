Энергетика
Rambler News ServiceОПЕК раскрыла детали новой сделки по сокращению добычи нефти
Страны ОПЕК и не входящие в картель государства (ОПЕК+) сократят добычу нефти в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки, говорится в сообщении ОПЕК по итогам видеоконференции стран ОПЕК+, которая состоялась 12 апреля.
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Комментарии
Общество
Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск с нарушениями
Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск, оформленный с нарушениями. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 апреля.
Lenta.ru 03:51
Общество
Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку
Клопс вчера в 04:43
Наука
Предложен новый менее травматичный метод лечения катаракты
Методы лечения катаракты совершенствуются постоянно, в том числе над этим работают специалисты Университета ИТМО в сотрудничестве с Межотраслевым научно-техническим комплексом «Микрохирургия глаза» (Центр Фёдорова).
Индикатор вчера в 10:27
Общество
Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом
Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 22:00
Энергетика
Казахстан поддержал новое соглашение ОПЕК+
Как сообщало ИА REGNUM, согласно новому соглашению ОПЕК+ Россия планирует сократить уровень добычи нефти на 2,5 млн баррелей в сутки, до 8,5 млн баррелей.
REGNUM 01:38
Экономика
Порядок индексации пенсий после увольнения
После прекращения трудовой деятельности, человек начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций.
Новости Василеостровского района Санкт-Петербурга 02:52
Общество
В Кремле призвали не сгущать краски вокруг роста преступности
"Совсем сгущать краски не нужно", - считает представитель Кремля. При этом он признал, что рост преступности "требует повышенного внимания".
ТАСС 05:53
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Экономика
Доходы россиян могут упасть из-за коронавируса на 17,5%
Как считают специалисты Института исследований и экспертизы ВЭБ, ожидается, что экономика может упасть на 18%, а реальные доходы населения на 17,5, передает РБК.
Мойка78 вчера в 22:27
Здоровье
Доктор Мясников назвал чудом ситуацию с коронавирусом в России
Иначе как «чудом» ситуацию в нашей стране назвать нельзя, подчеркнул известный врач и телеведущий Александр Мясников, проанализировав статистические данные по заболеваемости и смертности от коронавируса в России и других странах мира, пишет ИА Regnum.
SMINEWS в Иванове вчера в 06:56
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер.
РИА Новости вчера в 10:45
Происшествия
Самолет вернулся в Екатеринбург из-за сработавшего датчика задымления
В Екатеринбурге экстренно совершил посадку самолет, следовавший в Москву.
РБК 04:31
Общество
Киево-Печерскую лавру закроют на карантин
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом среди насельников Киево-Печерской лавры превысило 90, в связи с чем власти закрывают монастырь на карантин.
ТАСС 05:56
Кино
Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье
Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии.
Российская газета 07:09
Шоу-бизнес
Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
Футбол
ФИФА планирует открыть третье трансферное окно
Директор департамента регулирования футбола ФИФА Джеймс Китчинг заявил, что организация рассматривает возможность открытия третьего трансферного окна в условиях пандемии коронаивруса.
Матч ТВ 03:12
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Кино
Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Inc-news.ru вчера в 15:52
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову
Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
Здоровье
В Тюменской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Еще 14 положительных анализов на коронавирусную инфекцию подтвердили за прошедшие сутки в Тюменской области, сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.
Тюменская линия 05:34
Происшествия
«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Ведомости вчера в 23:49
Общество
В Мадриде на работу вернулись 300 тысяч человек
Как пишет El Mundo, на работу смогли вернуться порядка 300 тысяч человек, которые не могут трудиться из дома.
Российская газета 06:55
Кино
Концепт-арт: Ящер из «Нового Человека-паука» мог выглядеть еще ужаснее
Художник Джерад Марантц, работавший над «Новым Человеком-пауком», выложил на своей странице в Instagram альтернативный облик суперзлодея Ящера, который также известен как доктор Курт Коннорс.
Popcornnews.ru 10 апреля в 10:00
Происшествия
В Воронежской области умерла пациентка с коронавирусом
Вторая пациентка с положительным анализом на коронавирусную инфекцию скончалась в Воронежской области, общее число летальных случаев выросло до трех, сообщает областное правительство.
РИА Новости 06:33
Общество
Генпрокуратура обнаружила в интернете фейки о жертвах коронавируса
Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к заведомо ложной информации.
Говорит Москва 03:56
Авто
Назвали оптимальный для российских дорог автомобиль
Эксперты портала NJCAR.RU выяснили, какой автомобиль лучше всего подходит для российских условий эксплуатации.
Тарантас Ньюс вчера в 15:53
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Происшествия
В Архангельске скончалась первая пациентка с диагнозом COVID-19
В Архангельской областной больнице скончалась пациентка с предварительно подтвержденным диагнозом COVID-19.
Российская газета 06:42