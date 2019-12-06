Энергетика

Мой БрянскМой БрянскОПЕК рекомендовал усилить сокращение добычи нефти

Вопрос находится в стадии обсуждения. Действующую квоту по сокращению добычи нефти в 1,2 млн. баррелей в сутки нужно увеличить на 500 000, рассказали в мониторинговом комитете ОПЕК.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ОПЕК «переходит на российские стандарты»

Политаналитика06 декабря в 08:08

ОПЕК рекомендовал усилить сокращение добычи нефти

Мой Брянск06 декабря в 05:32

Для нефти настал «день X»

REGNUM06 декабря в 04:53

Ожидаем от решения ОПЕК+ продления сделки без существенного снижения добычи нефти - Уралсиб

Финмаркет06 декабря в 04:45

Отнять и поделить - добровольные и вынужденные сокращения добычи нефти хотят распределить на весь ОПЕК+

Интерфакс05 декабря в 22:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:14, Ашберн
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
РИА Новости 13:38
Политика

Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Lenta.ru 11:28
Музыка

Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Взгляд.ру 10:58
Наука

В Китае родились гибриды обезьян и свиней

В Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней.
РЕН ТВ вчера в 17:48
Кино

Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети

Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Народные новости 17:41
Экономика

Падение объемов торговли Китая с США не собирается замедляться

Падение объемов торговли Китая с США не собирается замедляться Товарооборот КНР с США в январе—ноябре на фоне торговой войны потерял 15,2% по сравнению с тем же периодом 2018 года, откатившись до отметки $494,45 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР от 8 декабря.
Коммерсантъ 17:57
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Российская газета 14:14
Политика

Порошенко в центре Киева закидали яйцами

Российская газета 13:45
Политика

Лидеры России, Украины, Германии и Франции встретятся сегодня в Париже

В Кремле говорят, что президент России Владимир Путин встретится «на полях» саммита с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Эхо Москвы 18:04
Происшествия

На МКАД остановили горящий автомобиль с пьяным водителем за рулем

ТАСС 16:28
Авто

Праворульные автомобили теряют популярность даже на Дальнем Востоке

Машины с правым расположением руля, которые всегда были прерогативой Дальнего Востока (по крайней мере, в России), теряют популярность.
Тарантас Ньюс вчера в 13:12
Общество

Назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили

Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
Tvoe-avto.com вчера в 13:16
Политика

Британцы заподозрили Россию в причастности к утечке важных документов

Британские спецслужбы изучают возможную причастность России к утечке документов Министерства внешней торговли Соединенного королевства.
РБК 17:51
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Алсу устроили танцы в глубинке Башкирии

6 декабря Ксения Собчак и Алсу устроили танцы в глубинке Башкирии.
Актуальные Новости вчера в 08:50
Общество

ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией

Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией.
Lenta.ru 16:47
Наука

Сжатый свет улучшил чувствительность гравитационных антенн

Исследователи гравитационной обсерватории VIRGO применили сжатый свет, чтобы значительно повысить чувствительность ее детекторов.
МедиаПоток вчера в 03:42
Гаджеты

В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost

На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Игромания.ру 07:32
Армия и оружие

Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
РИА Новости 11:39
Спорт

9 декабря исполком WADA определит судьбу российского спорта

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется в Лозанне и определит судьбу российского спорта.
Газета.Ru 10:38
Политика

После трехлетнего перерыва в Париже состоится саммит «нормандской четверки»

Лидеры "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция), созданного в первые же месяцы вооруженного конфликта в Донбассе для урегулирования ситуации на востоке Украины, соберутся в понедельник в Париже впервые после трехлетнего перерыва.
ТАСС 16:10
Кино

Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Комсомольская правда вчера в 06:25
Единоборства

Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя

Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.
FightTime.ru 09:36
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru 09:17
Авто

Volkswagen анонсировал купе-кроссовер Nivus

Компания Volkswagen представила тизер новой модели — купе-кроссовера Nivus.
Коммерсантъ 06 декабря в 04:00
Футбол

«Сочи» назначил Федотова главным тренером

Бывший наставник «Оренбурга» Владимир Федотов стал главным тренером «Сочи». Об этом сообщил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.
Нева Спорт 12:18
Общество

В Находке суд приостановил работу предприятия по перевалке угля

Суд приостановил работу компании "Порт Восточные ворота – Приморский завод" в Находке за многократные нарушения при перевалке угля, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
РИА Новости 18:40
Политика

Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире

Ранее 35-летний премьер Украины Алексей Гончарук считался самым молодым премьером в мире.
Комсомольская правда 16:56
Политика

Der Spiegel: мировая торговля может рухнуть за несколько дней

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в ближайшие дни может прекратить свою работу по вине президента США Дональда Трампа.
REGNUM 18:26
Армия и оружие

Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол

Все арктические дивизионы Северного флота в ближайшие годы оснастят зенитными ракетными системами С-400, что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол, сообщил журналистам командующий Северным флотом, герой России, вице-адмирал Александр Моисеев.
РИА Новости 16:16
Общество

Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения

Республики Северного Кавказа вошли в лидирующую пятерку рейтинга по отсутствию вредных привычек у населения, в аутсайдерах регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, а последнюю строчку занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 16:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное