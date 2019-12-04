Энергетика
Мой БрянскОПЕК рекомендовал усилить сокращение добычи нефти
Вопрос находится в стадии обсуждения. Действующую квоту по сокращению добычи нефти в 1,2 млн. баррелей в сутки нужно увеличить на 500 000, рассказали в мониторинговом комитете ОПЕК.
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Что касается дополнительно по странам, это будет еще обсуждаться.
— Александр Новак, российский политикТАСС вчера в 10:36
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ОПЕК+ обсудит дополнительное сокращение добычи нефти на 400 тыс. баррелей
Агентство нефтегазовой информациивчера в 04:46
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