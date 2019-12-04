Энергетика

Мой БрянскМой БрянскОПЕК рекомендовал усилить сокращение добычи нефти

Вопрос находится в стадии обсуждения. Действующую квоту по сокращению добычи нефти в 1,2 млн. баррелей в сутки нужно увеличить на 500 000, рассказали в мониторинговом комитете ОПЕК.
Читать в источнике
Комментировать
Александр Новак
Что касается дополнительно по странам, это будет еще обсуждаться.
— Александр Новак, российский политикТАСС вчера в 10:36

Подробнее о событии

Нефть «падает» после встречи ОПЕК+

REGNUM07:53

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи нефти

Ведомостивчера в 11:16

Отнять и поделить - добровольные и вынужденные сокращения добычи нефти хотят распределить на весь ОПЕК+

Интерфаксвчера в 22:13

России и другим странам ОПЕК+ предписали снизить добычу на 0,5 млн барр

РБКвчера в 13:36

Источник: переговоры ОПЕК затянулись из-за дискуссий о сделке по сокращению добычи нефти

ТАССвчера в 16:32

Ожидаем от решения ОПЕК+ продления сделки без существенного снижения добычи нефти - Уралсиб

Финмаркет04:45

ОПЕК+ обсудит дополнительное сокращение добычи нефти на 400 тыс. баррелей

Агентство нефтегазовой информациивчера в 04:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:33, Ашберн
Шоу-бизнес

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев

Экспресс газета 05:31
Общество

Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь

РИА Новости 14:43
Общество

Меркель рассказала о стыде за преступления нацистов в Освенциме

Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что ей стыдно за преступления, которые совершали нацисты в польском Освенциме, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 10:36
Космос

Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
РИА Новости 04:40
Кино

Названы любимые новогодние фильмы россиян

Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
12 Канал Омск вчера в 05:58
Общество

Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике

Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
РИА Новости 03:12
Шоу-бизнес

Бывшая жена Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста

В апреле этого года стало известно о расставании 49-летнего солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова с его 34-летней супругой Мариной, которая ушла от него к 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.
RuNews24.ru 03:49
Политика

Путин и Меркель проведут переговоры на саммите «нормандской четверки»

Канцлер Германии Ангела Меркель собирается провести двухстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
РЕН ТВ 06:50
Фигурное катание

Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 14:50
Космос

НАСА отправит к Луне женские манекены

Труд вчера в 12:23
Происшествия

Участники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки

РИА Новости 12:35
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 13:12
Общество

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
РБК 14:20
Политика

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин.
Газета.Ru 08:39
Баскетбол

«Химки» проиграли «Барселоне» в Евролиге

Баскетболисты подмосковных "Химок" потерпели поражение от испанской "Барселоны" в матче 12-го тура Евролиги.
Интерфакс-Спорт 15:32
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала интимное фото, на котором кормит сына грудью

Регина и Влад год назад стали родителям, а именно, 5 декабря у них родился сын Михаил, которого Регина часто ласково называет в Instagram-аккаунте Майклом.
SM News 12:32
Футбол

Каррера прибыл в Афины для подписания контракта с АЕКом

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прибыл в Афины, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Чемпионат 17:54
Экономика

Медведев оценил рост экономики России

Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.
Lenta.ru вчера в 04:13
Единоборства

Руис и Джошуа прошли процедуру взвешивания перед поединком

Американец Энди Руиси британец Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком, который пройдет завтра в Эр-Рияде.
ProstoProSport 09:18
Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известия вчера в 17:12
Происшествия

Под Омском нашли кровавое озеро

По словам пользователя, окружность кровавого озера составляет порядка 30−40 метров, вокруг водоёма из крови распространяется неприятный запах.
REGNUM 08:39
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

ТАСС вчера в 11:55
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК 04 декабря в 08:16
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться

Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Вечерняя Москва 09:20
Наука

В Швейцарии студент разгадал столетнюю задачу по физике

МонаВиста вчера в 14:38
Политика

Порошенко предложил построить стену на границе с Россией

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.
Газета.Ru 13:58
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК 15:51
Общество

Матвиенко призвала возрождать российское семеноводство

Радио Комсомольская правда 11:52
Происшествия

ФБР возглавит расследование стрельбы на авиабазе во Флориде

Федеральное бюро расследований США будет руководить расследованием на базе ВМС США "Пенсакола" во Флориде, сообщило отделение ведомства в Джексонвилле.
РИА Новости 18:02
Игры

Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия

Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Gmbox.ru 07:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное