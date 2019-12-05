Энергетика
Мой БрянскОПЕК рекомендовал усилить сокращение добычи нефти
Вопрос находится в стадии обсуждения. Действующую квоту по сокращению добычи нефти в 1,2 млн. баррелей в сутки нужно увеличить на 500 000, рассказали в мониторинговом комитете ОПЕК.
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Что касается дополнительно по странам, это будет еще обсуждаться.
— Александр Новак, российский политикТАСС 05 декабря в 10:36
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Источник: переговоры ОПЕК затянулись из-за дискуссий о сделке по сокращению добычи нефти
ТАСС05 декабря в 16:32
Отнять и поделить - добровольные и вынужденные сокращения добычи нефти хотят распределить на весь ОПЕК+
Интерфакс05 декабря в 22:13
Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи нефти
Ведомости05 декабря в 11:16
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