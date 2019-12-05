Энергетика
Мой БрянскОПЕК рекомендовал усилить сокращение добычи нефти
Вопрос находится в стадии обсуждения. Действующую квоту по сокращению добычи нефти в 1,2 млн. баррелей в сутки нужно увеличить на 500 000, рассказали в мониторинговом комитете ОПЕК.
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На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
Фигурное катание
Российская фигуристка установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при в итальянском Турине.
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Камеру Huawei Nova 6 5G признали лучшей в мире
Эксперты признали камеру нового смартфона Huawei Nova 6 5G лучшей в мире. По данному показателю девайс получил рекордные 100 баллов.
Игры
Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия
Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Армия и оружие
США собираются направить на Ближний Восток еще 7 тысяч военных
Политика
Порошенко предложил построить стену на границе с Россией
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.
Политика
В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита в «нормандском формате»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов рассказал, чего ждут российские власти от предстоящего в Париже саммита в «нормандском формате».
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Общество
Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь
Начальник отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александра Позднякова нецензурно выругалась на встрече с представителями молодежных добровольческих организаций, сообщил РЕН ТВ.
Энергетика
«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия отказа от исков
В конце ноября Витренко уже заявлял, что «Нафтогаз» готов обсуждать с «Газпромом» отказ от иска на $12 млрд при условии выплаты долга в $3 млрд и компенсации.
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Происшествия
Посольство РФ в Лондоне выясняет обстоятельства гибели Обретецкого
Посольство РФ в контакте с британской полицией выясняет обстоятельства гибели в ДТП бизнесмена, владельца группы компаний "Магнат" Дмитрия Обретецкого и гражданскую принадлежность бизнесмена, и готово оказать родственникам погибшего необходимое содействие в случае их обращения, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли московский «Локомотив» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экономика
Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
Шоу-бизнес
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Энергетика
Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Экономика
Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
Экономика
Росстат рассказал о росте цен на гречку
Начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко 6 декабря сообщила, что антимонопольная служба пока не получала жалоб от граждан и розничных сетей на переработчиков в связи с ростом цен на гречку.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Происшествия
СМИ сообщили о вооруженном конфликте в торговом центре Москвы
Неизвестный произвел выстрелы на фуд-корте в столичном торговом центре «Таганский пассаж».
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России
Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Киберспорт
Spirit сыграет с Gambit за слот на майноре в Буковеле
Шоу-бизнес