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Экономика

ОПЕК+ решила нарастить добычу нефти на 400 тыс. барр. с августа

Страны-участницы альянса ОПЕК+ договорились продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2022 года.
Комсомольская правда
Заместитель председателя правительства Александр Новак заявил, что Россия выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года.
Газета.Ru
С сентября 2022 года базовый уровень добычи, от которого отсчитываются квоты для России и Саудовской Аравии, будет повышен с 11 до 11,5 млн б/с.
Коммерсантъ
Следующее заседание ОПЕК+ назначено на 1 сентября.
БИЗНЕС Online

С чего всё началось

Министры стран ОПЕК+ на заседании в воскресенье меньше чем за час утвердили решение о восстановлении добычи нефти до конца этого года, а также о продлении действия соглашения до конца 2022 года, следует из финального коммюнике, опубликованного на сайте
 ОПЕК по итогам встречи.

Подробнее о событии

ОПЕК+ изменила базовые уровни добычи и продлила сделку до конца 2022 года

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Страны ОПЕК+ решили с августа нарастить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки

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ОПЕК+ увеличит добычу с августа на 400 тыс. б/с

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