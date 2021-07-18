Министры стран ОПЕК+ на заседании в воскресенье меньше чем за час утвердили решение о восстановлении добычи нефти до конца этого года, а также о продлении действия соглашения до конца 2022 года, следует из финального коммюнике, опубликованного на сайте
Как отмечают эксперты, одна из главных причин высокой популярности бренда в сегменте — это сравнительно низкая средняя цена (во втором квартале 2021 года средняя стоимость кроссовера либо внедорожника ВАЗ (LADA) на вторичном авторынке составила 215 тыс. рублей).