Valve представила самую мощную портативную игровую консоль Steam Deck

Steam Deck стала самой мощной в мире портативной игровой консолью, ведь в ее основе лежит процессор Zen2 с частотой 2,4-3,5 ГГц от компании AMD и графический ускоритель производительностью 1,6 Тфлопс.