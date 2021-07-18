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Экономика

ОПЕК+ решила нарастить добычу нефти на 400 тыс. барр. с августа

После двух недель переговоров министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, в который входят представители Саудовской Аравии и России, договорился об увеличении добычи нефти на 400 тыс. барр. в сутки ежемесячно начиная с августа.
РБК
Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что добыча нефти в РФ достигнет докризисного уровня в мае 2022 года.
Московский Комсомолец
Примечательно, что изначально комитет ОПЕК+ рекомендовал ежемесячно увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки только в августе-декабре 2021 года.
ПРАЙМ
Следующая встреча ОПЕК+ состоится 1 сентября.
Profinance.ru

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