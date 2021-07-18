После двух недель переговоров министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, в который входят представители Саудовской Аравии и России, договорился об увеличении добычи нефти на 400 тыс. барр. в сутки ежемесячно начиная с августа.
В воскресенье днем Госпогранслужба Украины сообщила, что наряд украинских пограничников подвергся нападению в Сумской области в ночь на воскресенье, пострадали двое служащих, у них отобрали табельное оружие.
Для сердца и против тромбов Исследования показали, что красный клеверный чай активно снижает уровень холестерина ЛПНП в организме, что часто может привести к атеросклерозу, инфарктам и инсультам, а также сердечно-сосудистым заболеваниям.
Рассмотрев обстоятельства инцидента на первом круге Гран При Великобритании, где в борьбе за лидерство столкнулись машины Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, стюарды признали вину британца и наказали его десятисекундным штрафом по ходу гонки.