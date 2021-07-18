Против тромбов и для сердца: назван простой, но полезный цветочный чай

Для сердца и против тромбов Исследования показали, что красный клеверный чай активно снижает уровень холестерина ЛПНП в организме, что часто может привести к атеросклерозу, инфарктам и инсультам, а также сердечно-сосудистым заболеваниям.