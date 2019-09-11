Энергетика
Эхо МосквыОПЕК+ сегодня может пересмотреть квоты на добычу нефти
Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения – Россию и Саудовскую Аравию, которые добывают сотни тысяч баррелей ежедневно. По словам российского министра энергетики Александра Новака, комитет ОПЕК+ сегодня обсудит проблему замедления роста мировой экономики.
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Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора "Голоса" Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.
Коммерсантъ 01:05
Футбол
Оскар Хильемарк: Мне нравится Хохлов – он тоже играл в Европе
Полузащитник Динамо Оскар Хильемарк высказался о переходе в московский клуб.
Советский спорт 04:51
Общество
СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски
RT на русском 07:09
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Политика
Польша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу
10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL.
Ведомости 10 сентября в 15:19
Происшествия
У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей
Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
Пятый канал 00:53
Политика
На Украине более 70% опрошенных одобряют деятельность Зеленского
Работу Верховной рады не смогли пока оценить 45% опрошенных, 39% одобряют деятельность парламента.
REGNUM 05:31
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
REGNUM 05:38
Транспорт
«Аэроэкспресс» запустит автобусы из Москвы до аэропорта Шереметьево
Стоимость проезда составит 150 рублей. Ездить автобусы будут по платной трассе М11. Рейсы запустят в течение осени.
Говорит Москва 02:01
Армия и оружие
Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2
Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.
Военное обозрение 02:02
Политика
Зеленский уволил Бухарева с поста главы СВР и перевёл в СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с поста председателя Службы внешней разведки (СВР) и назначил его первым зампредседателя Службы безопасности (СБУ).
RT на русском 05:12
Наука
Ученые предсказали свойства черной дыры по гравитационным волнам
Naked Science 05:29
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Религия
Крестный ход в Петербурге заинтересовал туристов
Крестный ход проходит сегодня, 12 сентября, в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и Дня заключения Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну России со Швецией.
REGNUM 04:21
Происшествия
В Приморье парашютист зацепился за жилой дом
Российская газета 04:36
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Шоу-бизнес
Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак
Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе.
Пятый канал 06:31
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Политика
Участники иранской ядерной сделки могут встретиться в Нью-Йорке
Российская сторона не исключает встречи участников иранской ядерной сделки на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
REGNUM 06:26
Политика
Republic: «московское дело» завели с согласия Собянина, Золотова и Бастрыкина
Уголовное дело о «массовых беспорядках» на акции 27 июля завели с согласия мэра Москвы Сергея Собянина, а также директора Росгвардии Виктора Золотова и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Дождь 04:15
Политика
ГП назвала лазейкой для вмешательства в дела России рекламу в Google
Глава правового управления Генеральной прокуратуры РФ Артур Завалунов заявил, что реклама на платформах таких организаций, как Google, скорее всего, представляет собой лазейку для вмешательства во внутренние дела страны.
Журналистская правда 06:38
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Газета.Ru 04:11