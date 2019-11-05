Энергетика

РосбалтРосбалтОПЕК скорректировал прогноз мирового спроса на нефть к 2040 году

Эксперты Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) полагают, что спрос на нефть в мире за период с 2018-го по 2040 годы вырастет на 11,9% до 110,6 млн баррелей в сутки, и это на 1,1 млн баррелей ниже прошлогодней оценки.
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ОПЕК ожидает роста доли электромобилей в мире к 2040 году до 13%

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В ОПЕК прокомментировали мировую тенденцию по отказу от пластика

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ОПЕК понизила оценку спроса на нефть в 2040 году на 1,1 млн б/с

Финмаркетвчера в 04:07

ОПЕК скорректировал прогноз мирового спроса на нефть к 2040 году

Росбалтвчера в 04:17
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В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен

Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
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В партии Зеленского назвали руководство ДНР и ЛНР «хорошими людьми»

Депутат Верховной Рады из президентской партии «Слуга народа» и советник Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Максим Ткаченко допустил, что среди руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут быть «хорошие люди».
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Астрономы рассказали о предполагаемой форме Вселенной

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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что для обнуления претензий Киева к «Газпрому» на $22 млрд необходимы встречные шаги российской стороны на сопоставимые суммы.
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Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает РЕН.
Газета.Ru 11:08
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Xiaomi выпустила самый дешевый смартфон Redmi с NFC

Фанаты дешевых смартфонов Xiaomi получили возможность пользоваться NFC для бесконтактной оплаты и не получать в нагрузку к желанному модулю дополнительные навороты - игровой процессор и 64-мегапиксельную камеру.
Российская газета 09:58
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Названы симптомы развития рака печени

Слишком быстрое насыщение в результате приема пищи может сигнализировать о развитии рака печени, рассказали специалисты центра Исследования рака Великобритании.
РИА Новости 04:53
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Президент внес приятные изменения по транспортному налогу

Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
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Происшествия

Неизвестный пригрозил сбросить с квадрокоптера взрывчатку в Химках

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ЦБ ожидает роста доходов населения на фоне замедления инфляции

Росту спроса в экономике поспособствуют бюджетные инвестиции, а низкая инфляция стимулирует рост доходов населения, отмечают аналитики Центробанка.
Российская газета 11:05
Армия и оружие

Российский патруль забросали камнями в Сирии

Lenta.ru вчера в 22:43
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В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката

Неизвестный вечером в среду в Кемерово выстрелил в сопредседателя местной коллегии адвокатов, он госпитализирован, а стрелявший задержан, сообщает следственное управление СК РФ по региону и главк МВД.
РИА Новости 10:43
Политика

Украина ускорила ввод запрета на ввоз вагонов из России

Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз железнодорожных вагонов из России, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года.
Известия 11:27
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.
РИА Новости 07:28
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Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
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Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
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Футбол

«Зенит» уступил в Лиге чемпионов «Лейпцигу»

Московский Комсомолец вчера в 15:06
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Бывшая жена Цеповяза впала в кому перед заседанием суда

Судебное заседание по делу обвиняемой в вымогательстве Натальи Стришней, бывшей жены осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза, отложено до 14 ноября, поскольку женщина находится в коме.
Известия 05:26
Происшествия

В Azur Air планируют устранить в срок замечания Росавиации

«Azur Air планирует устранить в назначенный срок все замечания и несоответствия, представить в Росавиацию соответствующий пакет документов с полной доказательной базой», — заявила Матюшина.
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Общество

Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова

Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.
РБК 10:08
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли почти на 8 млн баррелей

Рост запасов составил 1,8% вопреки более скромным ожиданиям аналитиков Коммерческие запасы нефти в США, исключая стратегический резерв, за неделю с 26 октября по 1 ноября выросли на 7,93 млн баррелей (+1,8%) и составили 446,78 млн баррелей, сообщило управление энергетической информации Минэнерго страны (EIA).
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Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
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Ипотечные льготы распространили на семьи с детьми-инвалидами

Правительство России распространило программу субсидирования ставки по ипотеке на семьи с детьми-инвалидами.
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В Нижнем Тагиле должник облил себя и судебного пристава бензином

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Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах

В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
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Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
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Найдена связь между курением и шизофренией

Британские ученые проанализировали более полумиллиона ДНК людей и пришли к выводу, что курение может провоцировать развитие шизофрении и депрессии.
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