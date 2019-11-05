Энергетика

Красная веснаКрасная веснаОПЕК скорректировала прогноз спроса на нефть до 2040 года

В долгосрочной перспективе, до 2040 года, прогнозируемый ОПЕК спрос на нефть вырастет до 110,6 млн баррелей в день. Таким образом, произойдет замедление спроса нефти, среднегодовой рост спроса на нефть с 2018 по 2040 год составит всего 0,54 млн баррелей в год.
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