Энергетика
Красная веснаОПЕК скорректировала прогноз спроса на нефть до 2040 года
В долгосрочной перспективе, до 2040 года, прогнозируемый ОПЕК спрос на нефть вырастет до 110,6 млн баррелей в день. Таким образом, произойдет замедление спроса нефти, среднегодовой рост спроса на нефть с 2018 по 2040 год составит всего 0,54 млн баррелей в год.
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ОПЕК: нефть сохранит первое место в мировом энергобалансе к 2040 году
Rambler News Serviceвчера в 09:07
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