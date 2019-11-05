Энергетика
Красная веснаОПЕК скорректировала прогноз спроса на нефть до 2040 года
В долгосрочной перспективе, до 2040 года, прогнозируемый ОПЕК спрос на нефть вырастет до 110,6 млн баррелей в день. Таким образом, произойдет замедление спроса нефти, среднегодовой рост спроса на нефть с 2018 по 2040 год составит всего 0,54 млн баррелей в год.
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ОПЕК: нефть сохранит первое место в мировом энергобалансе к 2040 году
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Госдума одобрила создание вытрезвителей
Регионам и муниципалитетам будет предоставлено право создавать вытрезвители, причем делать это в рамках партнерства с частными организациями – соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума на пленарном заседании 5 ноября.
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