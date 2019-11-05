Энергетика
Красная веснаОПЕК скорректировала прогноз спроса на нефть до 2040 года
В долгосрочной перспективе, до 2040 года, прогнозируемый ОПЕК спрос на нефть вырастет до 110,6 млн баррелей в день. Таким образом, произойдет замедление спроса нефти, среднегодовой рост спроса на нефть с 2018 по 2040 год составит всего 0,54 млн баррелей в год.
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В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
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Названы регионы России с самой высокой аварийностью на дорогах
Согласно результатам исследования специалистов Национального рейтингового агентства (НРА) и экспертов РАНХиГС и ВШЭ, стиль вождения российских автомобилистов зачастую зависит от уровня жизни в регионе.
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Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
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Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
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Генпрокурор Украины рассказал о настроениях в украинском обществе
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Появившаяся в Сети фотография американского истребителя F-18 дала информацию специалистам о том, что именно представленный на снимке истребитель принимал участие в уничтожении сирийского Су-22.
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Экспресс газета 14:12
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Нефть поднялась выше $63 за баррель
Мировые цены на нефт растут, нефть марки Brent превысила 63 за баррель, 5 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM 13:00
Армия и оружие
Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
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Съемки триквела «Фантастических тварей» начнутся весной 2020 года
Студия Warner Bros. планирует начать съемки третьей части «Фантастических тварей» весной следующего года в Рио-де-Жанейро.
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В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов
В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября из сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей мира.
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Звезда голландской гимнастики ван де Лер восемь лет снималась в порно
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Суд освободил основателя «Тараса Бульбы» из-за болезни
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Украинский политик рассказал о главной беде Украины
Депутат Рады Вадим Рабинович рассказал, что на Украине случилась беда, потому что у власти под видом новых людей оказались «наполовину старые, наполовину тупые».
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По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.
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«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
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