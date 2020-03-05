После отъезда Новака ОПЕК предложил сократить квоты на 1,5 млн баррелей до июня 2010 по соглашению ОПЕК +, следует из официального заявления на сайте картеля. Так, на страны не-ОПЕК, к которым относится Россия, квота составит 500 баррелей в сутки.

ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

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