Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъОПЕК снизила прогноз по росту спроса на нефть

ОПЕК опубликовала прогноз по мировому рынку нефти на среднесрочный (до 2024 года) и долгосрочный (до 2040 года) периоды. В среднесрочном периоде мировой спрос на нефть вырастет до 104,8 млн барр. в день, что на 6,1 млн барр. в день выше уровня 2018 года.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:13, Вашингтон
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