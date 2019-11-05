Энергетика
КоммерсантъОПЕК снизила прогноз по росту спроса на нефть
ОПЕК опубликовала прогноз по мировому рынку нефти на среднесрочный (до 2024 года) и долгосрочный (до 2040 года) периоды. В среднесрочном периоде мировой спрос на нефть вырастет до 104,8 млн барр. в день, что на 6,1 млн барр. в день выше уровня 2018 года.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:13, Вашингтон
Экономика
Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
РБК 10:19
Происшествия
СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.
Российская газета 03:53
Футбол
«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4
Газета.Ru 17:31
Политика
Горбачев обвинил Запад в присвоении победы в холодной войне
Экс-президент СССР добавил, что в последнее время европейские политики стали задумываться о негативных последствиях попыток изолировать Россию.
РИА Новости 16:54
Политика
Путин объяснил смысл замены «Википедии» российской энциклопедией
Путин сказал, что ресурс лучше заменить российским аналогом.
Пятый канал 14:42
Игры
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
Pravda.Ru 03 ноября в 07:26
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru 18:46
Теннис
Медведев узнал соперников по групповому этапу на Итоговом турнире ATP
В Лондоне прошла жеребьевка Итогового чемпионата ATP, который пройдет с 10 по 17 ноября.
Sportbox.RU 08:55
Общество
Россияне готовы больше работать ради «четырехдневки», выяснили СМИ
Отмечается, что против такого графика были 9% опрошенных.
Газета.Ru 17:58
Шоу-бизнес
Богомолов трогательно поздравил Собчак с именинами
Муж экс-кандидата в президенты Ксении Собчак Константин Богомолов трогательно поздравил супругу с днём рождения.
News.ru 17:06
Футбол
«Зенит» проиграл дома «Лейпцигу»
Вести.Ru 14:51
Финансы
ЦБ: доля розничных ссуд с просрочкой свыше 90 дней снизилась до 4,8%
Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 октября 2019 года составила 4,8%.
Банки.ру 12:03
Общество
Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира
Самым богатым человеком в мире по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 112,4 миллиарда долларов.
Lenta.ru 15:08
Происшествия
В Чите двое осужденных сбежали из психбольницы
В ночь на среду мужчины сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
Российская газета 21:45
Политика
Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским
Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
Известия 21:25
Футбол
«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре
Стало известно, что «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги, информирует пресс-служба турнира.
Спорт-Экспресс 12:15
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва вчера в 16:19
Армия и оружие
Российский генерал рассказал про специфику войн будущего
Война в современных условиях будет отличаться динамичностью и уходом от прямых масштабных боев, заявил командующий Амурским общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Сергей Чеботарев.
РИА Новости 18:55
Общество
«Аэрофлот» вводит топливный сбор для рейсов на Дальний Восток
«Аэрофлот» вводит топливный сбор на рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока, сообщается на сайте авиакомпании.
Коммерсантъ 07:40
Происшествия
В Таиланде 15 человек стали жертвами вооруженного нападения
По меньшей мере 15 человек стали жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда.
ТАСС 20:46
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей
Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.
Дни24 11:24
Здоровье
Мясников назвал черствым человеком санитарку из больницы Миасса
Телеведущий и популярный врач Александр Мясников назвал санитарку из больницы Миасса черствым человеком.
Телепрограмма 21:30
Футбол
Боруссия (Дортмунд) — Интер 3:2
Спорт-Экспресс 16:51
Авто
Новое поколение Kia Optima впервые заметили без камуфляжа
Новинку, пережившую радикальные изменения в дизайне, на днях заметили на рекламной съемке без какого-либо камуфляжа.
Автоновости дня 03 ноября в 00:20