Энергетика
РЕН ТВОПЕК+ собирается рассмотреть продление нынешних сокращений добычи
ОПЕК+ рассматривает возможность продления существующих сокращений добычи нефти на еще один-три месяца, передает Bloomberg со ссылкой на источник. "ОПЕК+ обсудит вопрос о продлении срока договора о сокращении объемов добычи нефти", - говорится в сообщении.
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Политика
СМИ показали бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
1 июня президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование за поправки в Конституцию пройдет 1 июля.
РБК 06:21
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
Армия и оружие
Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения
Армия США начала получать стрелковое оружие нового поколения немецкой фирмы SIG Sauer в рамках программы замены всех винтовок и пулемётов на новые образцы.
News.ru вчера в 18:52
Политика
В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы
Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM 04:37
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Политика
Кремль прокомментировал планы проведения парада в Донецке 24 июня
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы самопровозглашенной ДНР провести парад Победы в Донецке в тот же день, что и в Москве – 24 июня, сообщает «РИА Новости».
Rambler News Service 06:26
Общество
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
Происшествия
Омбудсмен обратилась в СК после убийства екатеринбуржца при задержании
Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет после убийства 27-летнего жителя Екатеринбурга при задержании.
Газета.Ru 06:57
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
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Художник Marvel показал образ облысевшего Тора
Версия.Инфо 07:10
Футбол
Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что матчи Российской премьер-лиги возобновятся 19 июня.
News.ru 05:59
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
Шоу-бизнес
Дава подарил Ольге Бузовой кольцо с бриллиантами
Аксессуар выполнен в форме четырехлистного клевера и щедро украшен россыпью бриллиантов.
StarHit.ru 06:05
Футбол
Сергей Якунчиков продолжит работу в «Велесе»
Бывший начальник команды московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Якунчиков занял аналогичную должность в клубе "Велес", выступающем в ПФЛ.
РИА Новости 06:32
Здоровье
В Центральной медсанчасти Ульяновска прошел уличный концерт
Артисты Дома культуры «Киндяковка» и киноконцертного комплекса «Современник» исполнили музыкальные номера для медицинских работников ЦК МСЧ, а также для пациентов ковидного госпиталя.
Ульяновская правда вчера в 17:11
Происшествия
В Татарстане проверят видео, где работник «скорой» пинает мужчину
В Министерстве здравоохранения РТ начата проверка видеоролика, на котором работник скорой помощи пинает лежащего на асфальте мужчину.
Российская газета 07:16
Общество
Главный храм Вооруженных сил РФ откроют 22 июня
Главный храм ВС России будет открыт 22 июня, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Накануне.Ru 05:56
Происшествия
В челябинском магазине охранник нокаутировал мужчину на каблуках
Эхо Москвы в Челябинске 06:59
Общество
Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.
Известия 06:46
Происшествия
В Кировском водоканале проходит обыск из-за крупных долгов
Директор предприятия стала фигурантом уголовного дела. В отношении директора МУП "Водоканал Кировского района" возбуждено уголовное дело.
Piter.tv 07:12
Гаджеты
Специалисты разобрали по частям смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha с опоясывающим экраном
Специалисты решили разобрать по частям и просмотреть внутренние компоненты уникального смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha.
Актуальные Новости 02:59
Политика
В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины
Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
Наука
Найдена крупнейшая вулканическая зона на Земле
Геологи нашли под Новой Зеландией следы огромного магматического пузыря.
ИнфоСМИ 06:32
Технологии
Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг
Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43
Единоборства
Брат Хабиба рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова
Умар Нурмагомедов, двоюродный брат бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, в каком состоянии сейчас находится Абдулманап Нурмагомедов.
Pravda.Ru 05:55