Энергетика
РЕН ТВОПЕК+ собирается рассмотреть продление нынешних сокращений добычи
ОПЕК+ рассматривает возможность продления существующих сокращений добычи нефти на еще один-три месяца, передает Bloomberg со ссылкой на источник. "ОПЕК+ обсудит вопрос о продлении срока договора о сокращении объемов добычи нефти", - говорится в сообщении.
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Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $39 впервые с марта
Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE поднялась выше $39 за баррель впервые с 11 марта.
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В России 1 июля будет объявлено выходным днём в связи с проведением голосования по поправкам к Конституции.
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К переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо привлечь признанных представителей гражданского общества неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей, которые не были причастны к ведению боевых действий.
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Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
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