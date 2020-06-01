Энергетика
РЕН ТВОПЕК+ собирается рассмотреть продление нынешних сокращений добычи
ОПЕК+ рассматривает возможность продления существующих сокращений добычи нефти на еще один-три месяца, передает Bloomberg со ссылкой на источник. "ОПЕК+ обсудит вопрос о продлении срока договора о сокращении объемов добычи нефти", - говорится в сообщении.
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Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
Политика
Мишустин представил Путину план восстановления экономики
Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики России.
Коммерсантъ 07:35
Политика
В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины
Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
Политика
В России 1 июля объявят выходным днём
В России 1 июля объявят выходным днем в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:41
Общество
Глава «Уральских авиалиний» рассказал о работе пилота Юсупова
Пилот Дамир Юсупов, которому удалось посадить лайнер A321 на кукурузное поле в Подмосковье после отказа двигателей в августе прошлого года, продолжает работать в «Уральских авиалиниях».
РБК 05:31
Наука
В «Росатоме» разрабатывают новый метод борьбы с коронавирусом
Ученый выразил надежду, что такой метод позволит также лечить туберкулез, онкологические заболевания и другие болезни.
ТАСС вчера в 22:55
Политика
Кадыров призвал ООН наказать власти США за «беспредел»
В своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал беспорядки в городах США, передает РИА Новости.
Инфорос 04:23
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Авто
«Яндекс» представил беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata
«Яндекс» представил беспилотный автомобиль четвертого поколения – Hyundai Sonata.
Ведомости 06:35
Финансы
Курс доллара опустился ниже 70 рублей
По данным Московской биржи, по состоянию на утро 1 июня курс доллара снизился ниже 70 рублей и составил 69,83 рубля.
Inc-news.ru вчера в 03:17
Армия и оружие
Боевые вертолёты над Вашингтоном, в город введены десантники и 1-я пехотная дивизия
Дональд Трамп пришёл в ярость: он ругает губернаторов, угрожает жесткими мерами и вводит войска на улицы американских городов.
Военное обозрение 03:40
Экономика
Четверть игрушек в России оказалась подделками
Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки.
Lenta.ru 07:14
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для голосования по Конституции
Роспотребнадзор разработал рекомендации избирательным комиссиям для подготовки и проведения общероссийского голосования по поправке к Конституции.
FlashNord 06:10
Здоровье
В Свердловской области выявлено еще 283 случая коронавируса
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 283 новых случая заражения коронавирусом.
Вечерние Ведомости вчера в 03:35
Футбол
Чернышенко сообщил, что РПЛ возобновится 19 июня
Чемпионат России по футболу среди команд премьер-лиги возобновится 19 июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Интерфакс-Спорт 06:36
Общество
Названы критерии выдачи российских «золотых виз» иностранцам
Москва, 2 июня 2020, 15:01 — REGNUM Иностранные граждане, которые вложат средства в организации, зарегистрированные в РФ, смогут претендовать на вид на жительство в России.
REGNUM 08:01
Гаджеты
Intel распрощалась с первым поколением процессоров Coffee Lake
В четвёртом квартале 2017 года дебютировали первые 14-нм процессоры Intel Coffee Lake для настольных систем.
3DNews 05:58
Происшествия
В Екатеринбурге умер оказавший сопротивление СОБР мужчина
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет после истории с гибелью подозреваемого в краже молодого человека, оказавшего сопротивление силовикам при штурме его квартиры.
РИА Новости 04:08
Общество
В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий
С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск 31 мая в 23:19
Общество
Минздрав: кварцевые лампы эффективно уничтожают коронавирус
Коронавирус эффективно уничтожают кварцевые лампы открытого и закрытого типа.
ТАСС 07:16
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
RT на русском вчера в 18:21
Кино
Художник Marvel показал образ облысевшего Тора
Версия.Инфо 07:10
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Наука
Коронавирус успешно размножился в клетках сердца
Немецкие молекулярные биологи подтвердили, что коронавирус нового типа может проникать в клетки сердца человека, а также выяснили, что он может размножаться в них и вызывать сбои в сердцебиении.
ТАСС Наука 06:27
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон выставляет на аукцион свое обнаженное фото
Дженнифер решила организовать весьма интригующий аукцион. А главным его лотом станет фото обнаженной актрисы.
Kleo.ru 04:41
Экономика
«Уральские авиалинии» планируют привлечь кредиты в нескольких банках
Авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит переговоры с несколькими банками для предоставления займов, помимо уже открытой кредитной линии от Сбербанка.
ТАСС 01:55
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru 31 мая в 18:39