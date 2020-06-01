Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВОПЕК+ собирается рассмотреть продление нынешних сокращений добычи

ОПЕК+ рассматривает возможность продления существующих сокращений добычи нефти на еще один-три месяца, передает Bloomberg со ссылкой на источник. "ОПЕК+ обсудит вопрос о продлении срока договора о сокращении объемов добычи нефти", - говорится в сообщении.
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ОПЕК+ может продлить текущие темпы сокращения добычи на один-три месяца

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РЕН ТВвчера в 02:00
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