Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВОПЕК+ собирается рассмотреть продление нынешних сокращений добычи

ОПЕК+ рассматривает возможность продления существующих сокращений добычи нефти на еще один-три месяца, передает Bloomberg со ссылкой на источник. "ОПЕК+ обсудит вопрос о продлении срока договора о сокращении объемов добычи нефти", - говорится в сообщении.
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