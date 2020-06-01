Энергетика
РЕН ТВОПЕК+ собирается рассмотреть продление нынешних сокращений добычи
ОПЕК+ рассматривает возможность продления существующих сокращений добычи нефти на еще один-три месяца, передает Bloomberg со ссылкой на источник. "ОПЕК+ обсудит вопрос о продлении срока договора о сокращении объемов добычи нефти", - говорится в сообщении.
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Lexus NX доступен в России в новой спецверсии Black Vision
Автостат вчера в 08:42
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
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Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета 01:24
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Коэффициент распространения COVID-19 в России продолжает расти
По данным оперштаба, во вторник в Москве зафиксировано 2 286 новых случаев COVID-19 за сутки, умер 71 человек и 6 030 выздоровели.
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От коронавируса скончались уже 111 нижегородцев
За весь период в Нижегородской области подтверждено 10 503 случаев COVID-19. Количество умерших достигло 111 человек, выздоровевших – 3980.
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Происшествия
СК заинтересовался вспышкой COVID-19 в интернате под Саратовом
Следователи начали проверку по факту заражения коронавирусной инфекцией более 100 сотрудников и постояльцев Адоевщинского психоневрологического интерната в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области, сообщило во вторник областное управление СК РФ.
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Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
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В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
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Стороны конфликта в Ливии согласились на переговоры
ПНС и ЛНА обсудят конфликт в формате "5+5". Стороны конфликта в Ливии согласились на переговоры.
Piter.tv 03:52
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Санатории Кубани за сутки приняли более тысячи отдыхающих
1 июня санатории Краснодарского края, имеющие медицинские лицензии, возобновили прием отдыхающих в условиях распространения COVID-19.
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Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
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В Петербурге студент колледжа зарезал свою мать
Российская газета 04:38
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Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи россиянам
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание населению плановой медицинской помощи, в том числе и высокотехнологической.
Известия вчера в 05:43
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В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Общество
В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов
Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
Lenta.ru 04:41
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В России 1 июля объявят выходным днём
В России 1 июля объявят выходным днем в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:41
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Apple выпустит iOS 14 для пятилетнего iPhone 6S
Verifier утверждает, что iOS 14 станет последним обновлением для серии iPhone 6S и iPhone SE, которые были представлены в 2015 и 2016 годах соответственно.
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Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Губернатор Виктор Томенко прокомментировал арест главы Славгорода
Глава Славгорода Сергей Горбунов арестован по подозрению в получении крупной взятки в 2 млн рублей.
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В Кремле рассказали о деталях предстоящего парада Победы
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Происшествия
В США в ходе протестов внедорожник наехал на полицейских
В США в штате Нью-Йорк на полицейских, находящихся на дежурстве, наехал внедорожник. Инцидент произошел в населенном пункте Буффало.
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В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек
Екатеринбург, 2 июня 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом.
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Общество
Вступил в силу временный запрет на импорт топлива в Россию
С сегодняшнего дня вступил в силу временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойля.
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ФИФА призвала не наказывать футболистов, поддерживающих протесты в США
ФИФА призвала не наказывать футболистов, поддерживающих протесты в США.
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В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 95 человек
За минувшие сутки на территории Саратовской области заражение коронавирусом подтверждено у 95 человек.
АиФ Саратов 02:34
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В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
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Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании
Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.
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Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Здоровье
В Свердловской области умер еще один пациент с коронавирусом
Более 60 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, число скончавшихся достигло 27, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона.
РИА Новости 31 мая в 03:56
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Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46