Энергетика
РЕН ТВОПЕК+ собирается рассмотреть продление нынешних сокращений добычи
ОПЕК+ рассматривает возможность продления существующих сокращений добычи нефти на еще один-три месяца, передает Bloomberg со ссылкой на источник. "ОПЕК+ обсудит вопрос о продлении срока договора о сокращении объемов добычи нефти", - говорится в сообщении.
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Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Экономика
Осенью у россиян станет больше проблемных кредитов
С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги.
Российская газета вчера в 23:00
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Здоровье
Три новых правила появились в измерении температуры
О правилах измерения температуры рассказал заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы «Хуашань», глава шанхайской экспертной группы по лечению коронавирусной инфекции Чжан Вэньхун, пишет Qianjiang Evening News.
Live24 03:17
Политика
Трамп назвал внутренним терроризмом беспорядки в США
Массовые беспорядки в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) в результате действий полиции при его задержании.
РБК вчера в 20:37
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь
1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Наука
В Сибири научились по голосу диагностировать опухоли
В Сибири специалисты научились по голосу диагностировать опухоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:53
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
Российская газета вчера в 16:39
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 10:20
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Происшествия
Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском
Кунцевский суд рассмотрит дело о публикации в соцсетях заведомо ложной информации о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции.
Интерфакс 01:40
Происшествия
В колодце при прокладке кабеля нашли два трупа
Московский Комсомолец 03:43
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 31 мая в 05:05
Наука
Астероиды Бенну и Рюгу могли образоваться при разрушении одного более крупного тела
Naked Science 03:29
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
Общество
В Волгоградской области новых больных COVID-19 выявлено на 70 меньше
За прошедшие сутки в Волгоградской области выявлено 119 заболевших COVID-19. Это на 70 меньше, чем в предыдущие сутки.
РИАЦ 03:47
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Экономика
В России задумали удвоить производство золота
Российские власти задумали увеличить производство золота в стране как минимум вдвое, сообщает газета «Известия».
Lenta.ru 02:51
Общество
Роспотребнадзор сообщил о схемах мошенников в период пандемии
В Роспотребнадзоре напомнили, что в условиях распространения коронавируса активизировались мошенники, которые пользуются страхами потребителей, говорится в сообщении ведомства.
Право.ру 02:35
Армия и оружие
Российская РЛС на Кубе опустила 2 американских самолета-невидимки
Новейшая российская РЛС, несущая боевое дежурство на Кубе, удивительным образом опустила на землю 2 американских самолета-невидимки F-22 и F-35.
Актуальные Новости 30 мая в 10:06
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Космос
Рогозин рассказал о перспективах развития космодрома Байконур
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников российской ракетно-космической отрасли с 65-летием первого в мире космодрома Байконур.
RT на русском вчера в 21:17
Хоккей
Хоккеист Задоров высказался о беспорядках в США
Газета.Ru вчера в 22:30
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
Наука
Создана новая периодическая таблица элементов
Японские физики смогли создать новую периодическую таблицу элементов. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 05:59
Политика
Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России
Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
Российская газета 02:21
Общество
Врач заявил о снижении активности коронавируса
Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:24
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Происшествия
Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании
Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.
Известия 02:33