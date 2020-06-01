Энергетика
РЕН ТВОПЕК+ собирается рассмотреть продление нынешних сокращений добычи
ОПЕК+ рассматривает возможность продления существующих сокращений добычи нефти на еще один-три месяца, передает Bloomberg со ссылкой на источник. "ОПЕК+ обсудит вопрос о продлении срока договора о сокращении объемов добычи нефти", - говорится в сообщении.
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Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Политика
Минэкомразвития разработало новые критерии для выдачи «золотых виз»
Иностранные граждане в России смогут получить «золотые визы» — вид на жительство в обмен на инвестиции, не только за покупку недвижимости, но и за вложения в государственные ценные бумаги, инвестиции в российские компании или открытие собственного дела на территории страны.
РБК 04:33
Энергетика
У соседей: в Литве с июля подешевеет газ и электроэнергия
С июля этого года природный газ для бытовых потребителей в Литве снизится в цене на 15-23%, а электроэнергия для бытовых потребителей подешевеет в среднем на 8%. Об этом накануне сообщила Государственная служба.
НИА-Калининград вчера в 00:02
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru вчера в 18:38
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер
Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня 01:02
Авто
Infiniti уйдёт от конкуренции с «немцами» и станет «Ниссаном с плюсом»
В конце 80-х годов прошлого столетия на мировом автомобильном рынке появилась компания Infiniti, главной целью создания нового игрока на рынке была конкуренция с Acura и Lexus.
Car.ru вчера в 14:12
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
Гаджеты
Приложение для удаления со смартфона китайских программ стало хитом
Недавно разработчики из Индии выпустили приложение по удалению китайских программ, которое сразу стало лидером по скачиванию в магазине приложений для Android-смартфонов.
Live24 03:30
Технологии
Почему NASA испытывает свои скафандры на трупах
Мария Баченина беседует со специалистом по скафандростроению Николаем Моисеевым о том, почему для разных планет нужны разные скафандры и когда мы полетим на Марс и Луну.
Радио Комсомольская правда 31 мая в 16:58
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
Энергетика
Российская нефть Urals достигла рекордных премий к североморской Brent
Экономика сегодня вчера в 15:33
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Происшествия
По факту обрушения моста в Мурманской области возбуждено дело
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело в связи с обрушением железнодорожного моста в Кольском районе Мурманской области.
Российская газета 03:52
Технологии
Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг
Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали срок возобновления полётов за рубеж
Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Россия приостановила международное авиасообщение. Причиной стала пандемия коронавируса.
REGNUM 04:22
Общество
Количество погибших от коронавируса в России превысило 5 тысяч человек
Общее число случаев коронавируса в России превысило 423 тысячи. Выздоровели почти 187 тысяч человек.
BFM.ru 04:36
Общество
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина
Российская газета 31 мая в 15:16
Политика
В России 1 июля объявят выходным днём
В России 1 июля объявят выходным днем в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:41
Политика
Поклонская обратилась в ООН по вопросу водной блокады Крыма
Piter.tv вчера в 04:21
Космос
Зафиксирована мощнейшая с 2017 года вспышка на Солнце
Интермонитор.ру 01:22
Здоровье
На Урале за сутки коронавирусом заразились еще 652 человека
На Урале за сутки коронавирусом заразились 652 человека. Самое большое количество инфицированных зарегистрировано в Екатеринбурге.
Профиль 30 мая в 22:00
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
Наука
Физики знают, как создать вещество из света
ВладТайм вчера в 15:44
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Кино
«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров
В другой престижной номинации «Лучший сериал года» победил проект Бориса Хлебникова «Шторм».
Inc-news.ru вчера в 04:20
Происшествия
На Кубани скончались три пациента с коронавирусом
Краснодар, 2 июня 2020, 11:25 — REGNUM Три пациента с положительными тестами на коронавирус скончались в больницах Краснодара, сообщили 2 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:25