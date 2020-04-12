с чего всё началось

Страны снизят производство на 9,7 млн б/с Страны ОПЕК+ наконец согласовали новую сделку о сокращении добычи. Ее итоговый размер составит 9,7 млн баррелей в сутки (б/с), то есть чуть меньше, чем предполагалось изначально.

Общество Голикова оценила вопрос продления ограничительных мер после 30 апреля Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля. 161

Общество Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса Глава правительства России Михаил Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на его заявление. 34

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 711

Общество Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной. 302

Шоу-бизнес Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360. 656

Происшествия В Ленобласти закрыли на карантин нелегальный хостел Нелегальный хостел-общежитие в Ленинградской области был закрыт на карантин, а у 14 его постояльцев взяли анализ на коронавирус, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональный оперштаб. 11

Происшествия В Саратове умерла пациентка с коронавирусом В Саратове умерла пациентка с коронавирусом В Саратове умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом, сообщает "Взгляд-инфо" со ссылкой на местный оперативный штаб. 67

Здоровье Пик заражения коронавирусом на Украине ожидается 17 апреля — Ляшко Киев, 12 апреля 2020, 15:03 — REGNUM Пик заражения коронавирусом на Украине ожидается 17 апреля, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 12 апреля в интервью изданию «Левый берег». 3

Политика Песков рассказал о состоянии здоровья Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости". 3,1K

Общество В России за сутки умерли 18 человек с коронавирусом За сутки в РФ умерли 18 пациентов с коронавирусом, всего скончались 148 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 2

Общество Издательства попросили признать книги товарами первой необходимости В отличие от магазинов продуктов и аптек, книжные магазины не вошли в число торгующих товарами первой необходимости. 1

Общество РЖД приостановили бесплатные поездки участников ВОВ Ранее РЖД приняли решение в канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне предоставить бессрочный и безлимитный бесплатный проезд инвалидам и участникам Великой Отечественной войны во всех поездах дальнего следования внутрироссийского сообщения. 4

Технологии AMD снова пообещала аппаратную трассировку лучей и скорый выход Big Navi Команда AMD предлагает свои решения, а итогом становится выход новых игр, наряду с новыми программными и аппаратными продуктами AMD, оптимизированными под новые проекты.

Экономика КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости". 162

Общество Раскрыты последние слова умирающего от коронавируса пациента Американский врач Деррик Смит (Derrick Smith), работающий анестезиологом в одной из больниц Нью-Йорка, раскрыл в интервью изданию Daily Mail о последних словах пациента с диагностированным коронавирусом. 5

Экономика Глава Забайкалья заявил, что выплат погорельцам в этом году не будет Губернатор Забайкалья Александр Осипов обратился к забайкальцам с разъяснением о том, что из-за сложной финансовой ситуации в стране, в случае повторения событий 2019 года с природными пожарами, таких же выплат погорельцам ждать не надо. 4

Общество Роскачество обнаружило бактерии в туалетной бумаге Специалисты Роскачества провели проверку семи образцов туалетной бумаги и обнаружили в одном из них бактерии. 9