с чего всё началось

Страны-участницы сделки ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, сообщает Bloomberg. На этой неделе в ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.

Здоровье 2 новых случая коронавируса выявлено в Алтайском крае По данным на понедельник, 13 апреля, в Алтайском крае выявлено два новых заболевших COVID-19. Это один житель Бийска и один житель Барнаула. 137

Общество На Камчатке выздоровел первый заразившийся коронавирусом На Камчатке выздоровел первый человек, переболевший коронавирусной инфекцией, сообщил в своём официальном Telegram-канале врио губернатора края Владимир Солодов. 1

Здоровье На строительство уранового рудника в Забайкалье выделят 5 млрд рублей Фонд развития Дальнего Востока и Арктики предоставит льготный заем урановому холдингу "Атомредметзолото" в размере 5 млрд руб. Средства пойдут на строительство инфраструктуры рудника № 6 ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО) в Забайкальском крае, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 1

Происшествия Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС Полиция Украины задержала мужчину, который подозревается в причастности к пожару в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Энергетика Сделку по нефти сочли провалом России Источники Bloomberg в Кремле заявили, что хотя сделка и принесла облегчение Москве, она выглядит как «болезненная неудача» России. 443

Происшествия В США жертвами торнадо стали 26 человек Не менее 26 человек погибли в результате торнадо, который обрушился на южные штаты в США. 2

Футбол «Барселона» намерена подать в суд на бывшего вице-президента "Совет директоров категорически отрицает любые действия, которые могут быть классифицированы как коррупционные, и намерен подать иск в суд", - сказано в сообщении клуба.

Политика Трамп назвал исторической сделку ОПЕК+ о сокращении добычи нефти Президент США Дональд Трамп назвал исторической сделку стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Здоровье США вышли на первое место по числу жертв коронавируса В штате Нью-Йорк, который находится в эпицентре эпидемии, число жертв за сутки выросло на 783 и достигло 8627 человек, заявил губернатор Эндрю Куомо. 6

Финансы Банки начали снижать стоимость обмена валюты после падения курса рубля По данным издания, Промсвязьбанк с начала апреля улучшил условия конвертации валюты по опции «Спецкурс онлайн» для сумм от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Политика Помпео: Китай не сразу предоставил данные о коронавирусе Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что крайне расстроен тем, что КНР вовремя не сообщила о проблеме коронавируса, дав ему такое широкое распространение по всему миру. 1

Политика Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления. 461

Здоровье Минздрав объяснил, как отличить коронавирус от ОРВИ Группа ведущих российских ученых и клиницистов подготовила Временные методические рекомендации "Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19", - сообщили в Минздраве. 172

Политика Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины. 10

Происшествия В Новгородской области возбудили первое дело за фейк о коронавирусе Следователи в Новгородской области возбудили первое в регионе уголовное дело о распространении в СМИ заведомо ложной информации о том, что якобы 30 заключенных колонии в поселке Топорок заразились коронавирусом. 14

Наука На поверхности золота впервые обнаружили фермионы Майораны Физики из Массачуссетского технологического института сообщили о том, что им удалось наблюдать обнаружить на поверхности золота элементарные частицы, одновременно являющиеся собственными античастицами — фермионы Майораны. 6