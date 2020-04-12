с чего всё началось

Страны снизят производство на 9,7 млн б/с Страны ОПЕК+ наконец согласовали новую сделку о сокращении добычи. Ее итоговый размер составит 9,7 млн баррелей в сутки (б/с), то есть чуть меньше, чем предполагалось изначально.

Транспорт Собянин утвердил правила пропускного режима Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области. 3,8K

Общество Издатели направили правительству России «открытое письмо книжников» Москва, 13 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Издатели книг направили правительству России «открытое письмо книжников», в котором просят добавить книжную продукцию в перечень товаров первой необходимости. 1

Общество Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что на этой неделе правительство представит дополнительные меры по поддержке бизнеса, сообщает агентство ТАСС.

Общество В «Связном» назвали самый популярный бренд смартфонов в I квартале Бренд Honor стал самым популярным среди смартфонов в первом квартале 2020 года, за ним следуют Samsung и Xiaomi, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского ритейлера электроники "Связной".

Общество В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 467

Здоровье Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае Таким образом, COVID-19 подтвержден у 21 жителя региона Напомним, первым подтвердили заболевание у женщины, которая прибыла в Барнаул из Доминиканской Республики и находилась в режиме самоизоляции на дому. 137

Политика Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге. 1,9K

Религия У православных христиан началась страстная неделя У православных христиан сегодня началась страстная неделя. Это самое строгое и эмоционально напряжённое время всего богослужебного года.

Общество В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. 30

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Общество Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. 156

Происшествия В Саратовской области умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом Как сообщили в штабе, один из заболевших - житель Аткарского района, он находится в удовлетворительном состоянии, второй положительный тест был получен после смерти 90-летней пациентки, которая была госпитализирована с подозрением на пневмонию. 32

Наука Лучшее за день. 12 апреля Вчера скончался Джон Конвей, многогранный и талантливый математик, больше всего известный, как создатель игры «Жизнь». 2

Общество Роскачество нашло бактерии в туалетной бумаге Эксперты Роскачества исследовали туалетную бумагу семи наиболее популярных у потребителей торговых марок. 4