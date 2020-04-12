Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи

Страны снизят производство на 9,7 млн б/с Страны ОПЕК+ наконец согласовали новую сделку о сокращении добычи. Ее итоговый размер составит 9,7 млн баррелей в сутки (б/с), то есть чуть меньше, чем предполагалось изначально.
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с чего всё началось
«Мы объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн барр. нефти в сутки со стороны членов ОПЕК+ с 1 мая 2020 года», — сообщил
 в Twitter министр энергетики Кувейта Халид аль-Фадыль.
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