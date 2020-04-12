Энергетика
КоммерсантъОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны снизят производство на 9,7 млн б/с Страны ОПЕК+ наконец согласовали новую сделку о сокращении добычи. Ее итоговый размер составит 9,7 млн баррелей в сутки (б/с), то есть чуть меньше, чем предполагалось изначально.
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Комментарии
Общество
Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.
RT на русском 11 апреля в 13:56
Экономика
Кудрин посоветовал временно увеличить МРОТ и пособие по безработице
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что в России на время кризиса нужно увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице.
Вестник Кавказа 03:34
Общество
Лукашенко заявил, что от коронавируса в Белоруссии никто не умрет
Сегодня Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко публично заявил, что у белорусских врачей есть комбинация из лекарств, которая позволяет лечить коронавирус, об этом сообщают РИА Новости.
Вести Подмосковья 13:05
Общество
В Якутии выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Якутии за минувшие сутки, сообщил во вторник республиканский оперативный штаб.
Российская газета 21:41
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Почему самоизоляция это фикция и самообман, объяснил мэр Саянска
После 1-ой недели «каникул» мэр Саянска разрешил ТЦ, парикмахерским и прочим малым предприятиям работать снова, чтобы они не разорились.
Infox.ru 13:44
Здоровье
Бразильские учёные прекратили изучение препарата против CoViD-19 из-за смерти пациентов
В Бразилии группа учёных остановила изучение препарата хлорохин для лечения больных, заражённых коронавирусной инфекцией.
Life.ru 21:36
Космос
Российский ученый рассказал, хватит ли колонизаторам Марса воды
Московский Комсомолец 04:01
Общество
В Нидерландах уничтожили 140 млн тюльпанов из-за коронавируса
В Нидерландах цветочные компании из-за коронавируса уничтожили 140 миллионов тюльпанов, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 12:58
Происшествия
Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500
Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ вчера в 03:23
Политика
Путин: Ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону
Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России и назвал ближайшие недели определяющими для борьбы с ней.
Российская газета 09:02
Здоровье
Александр Мясников рассказал о «русском чуде» коронавируса
Мясников обратил внимание, что в мире говорят о «германском чуде», но при этом не упоминают про русское.
МедиаПоток 11 апреля в 09:31
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi и Redmi могут сделать водонепроницаемыми
Представитель брендов Xiaomi и Redmi Лу Вейбинг признался, что в компании рассматривают возможность внедрения защиты от влаги в смартфоны Xiaomi и Redmi.
Профиль 05:54
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
Общество
Названы места повышенного риска заражения коронавирусом
Кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев назвал места, в которых наиболее высок риск заражения новой коронавирусной инфекцией, и рассказал, как избежать заболевания.
Известия 19:55
Общество
«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты
Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
ТАСС 19:33
Кино
Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»
Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости вчера в 08:38
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Спорт
Сборная России обыграла хоккеистов «Трактора» в шоу-матче по CS:GO
Звезды сборной России по хоккею оказались сильнее клуба «Трактор» в шоу-матче по CS:GO.
CyberSport.ru 15:04
Политика
Трамп заявил об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 577 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 23 тысяч человек.
Российская газета 20:38
Политика
Особое мнение: Андрей Колесников
Напомню, Андрей Колесников у нас выступает скорее на стороне тех, кто поддерживает более либеральные карантинные меры.
Эхо Москвы 12:53
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
Здоровье
Специалисты составили оптимальное питание для россиян на самоизоляции
Специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи составили специальное меню для тех, кто находится сейчас на карантине или в самоизоляции.
Online47.ru 21:39
Транспорт
32 поезда дальнего следования отменяют РЖД из-за коронавируса
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», – говорится в пресс-релизе компании.
Волгодонская правда 04:01
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 20:29
Общество
Первый случай коронавируса подтвержден в наукограде Кольцово
Николай Красников, мэр наукограда Кольцово, где расположен Центр «Вектор», разрабатывающий вакцину от коронавирусной инфекции, подтвердил, что в этом пригороде Новосибирска зафиксирован первый случай заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец 08:05