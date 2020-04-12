с чего всё началось

Страны ОПЕК и ОПЕК+ заключили соглашение о сокращении добычи нефти суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки до начала мая 2022 года, сообщается на сайте российского Минэнерго. Глава ведомства Александр Новак уточнил: решение принято из-за глобального сокращения спроса на нефть в мире.

Общество В «Группе ГАЗ» объяснили причину возникновения очередей на проходных Очереди на проходных Горьковского автозавода, возобновившего производство в понедельник, возникли из-за измерения температуры у сотрудников, сейчас система контроля оперативно перестраивается, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Группы ГАЗ". 72

Здоровье Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Общество Собянин утвердил правила пропускного режима Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области. 3,9K

Общество Татьяна Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля 12.04.2020 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что к середине следующей недели станет понятно, выходит ли Россия на плато по количеству инфицированных, или количество зараженных продолжит расти. 2,8K

Происшествия В Архангельске умерла первая пациентка с коронавирусом Пожилая женщина стала первой жертвой COVID-19 в Архангельской области.

Происшествия В Южно-Сахалинске ужесточают карантин для прибывающих на остров Местные жители смогут проходить карантин в домашних условиях только в том случае, если все члены семьи подпишут соглашение о соблюдении двухнедельной самоизоляции.

Экономика Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК. 720

Общество Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной. 307

Транспорт В ГИБДД предупредили о появлении блок-постов на въезде в Москву "С 15 апреля сотрудники ГИБДД на въездах в Москву и на территории столицы будут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта", - сообщили в пресс-службе.

Общество Дети до 14 лет могут передвигаться по Москве только с родителями Глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко объяснил, почему ранее сообщалось, что детям до 14 лет не нужно оформлять электронные пропуска для поездках по Москве.

Экономика Экономист Гуриев назвал возможный размер выплаты каждому россиянину Россия имеет Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого можно взять необходимые средства для прямой помощи гражданам в условиях распространения коронавируса COVID-19, заявил экономист Сергей Гуриев. 15

Происшествия В Воронежской области умерла пациентка с коронавирусом Вторая пациентка с положительным анализом на коронавирусную инфекцию скончалась в Воронежской области, общее число летальных случаев выросло до трех, сообщает областное правительство. 73

Спорт Госпитализированный с коронавирусом Найдин рассказал о самочувствии Российский гимнаст Сергей Найдин рассказал, как себя чувствует после того, как сдал положительный тест на коронавирус.

Политика Байдена обвинили в сексуальных домогательствах Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider. 7

Шоу-бизнес Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем. 667

Технологии AMD снова пообещала аппаратную трассировку лучей и скорый выход Big Navi Команда AMD предлагает свои решения, а итогом становится выход новых игр, наряду с новыми программными и аппаратными продуктами AMD, оптимизированными под новые проекты.

Общество Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным". 1,3K

Экономика ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов В документе отмечается, что «при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг» сотрудники банков нередко предоставляют клиентам неполную или даже недостоверную, «в том числе вводящую в заблуждение», информацию об их особенностях и связанных с ними рисках. 15

Общество В Самарской области выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом Оперативный штаб Самарской области по коронавирусу в понедельник, 13 апреля сообщил о 5 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории региона. 35