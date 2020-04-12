Энергетика
Право.руСтраны ОПЕК+ заключили соглашение о снижении добычи нефти
Страны ОПЕК и ОПЕК+ заключили соглашение о сокращении добычи нефти суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки до начала мая 2022 года, сообщается на сайте российского Минэнерго. Глава ведомства Александр Новак уточнил: решение принято из-за глобального сокращения спроса на нефть в мире.
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с чего всё началось
«Мы объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн барр. нефти в сутки со стороны членов ОПЕК+ с 1 мая 2020 года», — сообщил в Twitter министр энергетики Кувейта Халид аль-Фадыль.РБКвчера в 14:16
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Комментарии
Общество
В «Группе ГАЗ» объяснили причину возникновения очередей на проходных
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"Совсем сгущать краски не нужно", - считает представитель Кремля. При этом он признал, что рост преступности "требует повышенного внимания".
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Здоровье
Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус
Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ведомости 06:09
Общество
В Томской области продлили режим самоизоляции из-за коронавируса
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить режим полной самоизоляции в регионе до 30 апреля.
РИА Новости 06:36
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
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Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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Портал Поиск вчера в 09:55
Происшествия
В Архангельске умерла первая пациентка с коронавирусом
Пожилая женщина стала первой жертвой COVID-19 в Архангельской области.
НТВ 06:45
Происшествия
В Южно-Сахалинске ужесточают карантин для прибывающих на остров
Местные жители смогут проходить карантин в домашних условиях только в том случае, если все члены семьи подпишут соглашение о соблюдении двухнедельной самоизоляции.
Сахалин.Инфо 06:40
Общество
ГИБДД ограничила прием экзаменов на права
В условиях распространения коронавируса ГИБДД временно ограничила прием экзаменов на права.
Российская газета 05:35
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв", сообщили в Западном военном округе.
Газета.Ru 05:00
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
Транспорт
В ГИБДД предупредили о появлении блок-постов на въезде в Москву
"С 15 апреля сотрудники ГИБДД на въездах в Москву и на территории столицы будут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта", - сообщили в пресс-службе.
Газета.Ru 06:39
Общество
Дети до 14 лет могут передвигаться по Москве только с родителями
Глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко объяснил, почему ранее сообщалось, что детям до 14 лет не нужно оформлять электронные пропуска для поездках по Москве.
Московский Комсомолец 06:52
Экономика
Экономист Гуриев назвал возможный размер выплаты каждому россиянину
Россия имеет Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого можно взять необходимые средства для прямой помощи гражданам в условиях распространения коронавируса COVID-19, заявил экономист Сергей Гуриев.
Экономика сегодня 02:35
Происшествия
В Воронежской области умерла пациентка с коронавирусом
Вторая пациентка с положительным анализом на коронавирусную инфекцию скончалась в Воронежской области, общее число летальных случаев выросло до трех, сообщает областное правительство.
РИА Новости 06:33
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск понедельника снижался на 25 копеек – 73,5 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 80,55 рубля.
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Спорт
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Российский гимнаст Сергей Найдин рассказал, как себя чувствует после того, как сдал положительный тест на коронавирус.
РИА Новости вчера в 15:37
Политика
Байдена обвинили в сексуальных домогательствах
Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider.
REGNUM 11 апреля в 13:05
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Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
Технологии
AMD снова пообещала аппаратную трассировку лучей и скорый выход Big Navi
Команда AMD предлагает свои решения, а итогом становится выход новых игр, наряду с новыми программными и аппаратными продуктами AMD, оптимизированными под новые проекты.
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Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов
В документе отмечается, что «при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг» сотрудники банков нередко предоставляют клиентам неполную или даже недостоверную, «в том числе вводящую в заблуждение», информацию об их особенностях и связанных с ними рисках.
РБК 05:05
Общество
В Самарской области выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом
Оперативный штаб Самарской области по коронавирусу в понедельник, 13 апреля сообщил о 5 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории региона.
Kursk.com 05:38
Общество
Яндекс назвал уровень самоизоляции в Самаре «относительно низким»
Как сообщает пресс-служба Яндекса, на прошедшей неделе средний индекс самоизоляции в Самаре составил 2,9 балла, что на 1,7 балла больше, чем до распространения коронавируса, но на 0,5 меньше, чем на предыдущей неделе.
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Об источнике иммунитета к коронавирусу рассказала Малышева
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Малышева раскрыла источник иммунитета к коронавирусу.
Live24 03:00
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18 человек умерли за сутки от коронавируса в России
Оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса сообщил, что в течение последних суток скончались 18 человек, инфицированных COVID-19.
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