Энергетика
ДождьСтраны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении нефтедобычи
Страны-участницы сделки ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, сообщает Bloomberg. На этой неделе в ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.
Читать в источнике
Оценить486
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 03:22, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 03:22, Ашберн
Комментарии
Происшествия
На Кубани возбудили уголовное дело в отношении вора в законе
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Краснодара, он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии.
ТАСС вчера в 06:59
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
Авто
Toyota представила кроссовер Toyota Harrier нового поколения
Компания Toyota официально представила кроссовер Toyota Harrier четвертого поколения, о котором «Автоновости дня» писали на прошлой неделе.
Автоновости дня вчера в 00:51
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считает 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Общество
Операторы списывают с россиян деньги за оформление спецпропусков
СМС автоматически подключала услугу справочного характера. С россиян списывали по 30 рублей за каждое сообщение.
MagadanMedia.ru 00:50
Происшествия
В Тверской области произошел хлопок на химзаводе
Хлопок произошел на "Редкинском опытном заводе" в Тверской области, пострадавших нет, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС 00:41
Общество
Голикова рассказала о темпах выхода России из режима самоизоляции
Профиль 12 апреля в 08:32
Общество
В мире коронавирусом заразились 2 млн человек
Источник фото: Университет Джонса Хопкинса Погибли в результате заражения во всем мире 119483 человека.
Телеканал 360° вчера в 20:09
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:47
Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
Общество
МЧС и Росгвардия получили право наказывать за нарушения правил при ЧС
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому сотрудники МЧС и Росгвардии смогут составлять протоколы на нарушителей правил при чрезвычайных ситуациях, сообщает 13 апреля «Коммерсант».
Чита.Ру вчера в 09:55
Армия и оружие
КНДР произвела запуски крылатых ракет
Российская газета 01:59
Здоровье
Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае
Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда 00:59
Общество
Четыре члена правительства Хакасии ушли на самоизоляцию
В Хакасии у сотрудника одного из министерств заподозрили заражение коронавирусом, из-за этого самоизолировались четыре члена правительства республики, которые с ним контактировали, сообщил в инстаграме глава региона Валентин Коновалов.
Интерфакс 01:35
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы
Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ 01:37
Общество
Роскачество провело исследование консервированной кукурузы
Эксперты проверили кукурузу 33 торговых марок по 47 показателям качества и безопасности: большая часть консервов изготовлена в России, кроме того, в исследовании приняла участие продукция из Белоруссии, Венгрии, Китая, Польши и Таиланда.
РИА Новости 01:35
Армия и оружие
Под Астраханью С-400 поразили атакующие ракеты-мишени
«Успешно обнаружены и поражены ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения условного противника», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 02:10
Происшествия
Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
Общество
У главы Советского района Уфы подозревают коронавирус
В Уфе у главы Советского района подозревают коронавирус - 11 апреля Рустем Рахматуллин ушел на больничный с повышенной температурой.
КП - Уфа 02:55
Культура
Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»
Piter.tv вчера в 04:00
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за снижения пассажиропотока в метрополитене будут временно закрыты отдельные входы и выходы на 20 станциях.
Известия вчера в 19:45
Происшествия
Украинские спасатели продолжают тушить пожар в чернобыльской зоне
Спасатели продолжают тушить пожар на территории трёх лесничеств в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
RT на русском вчера в 01:40
Здоровье
Бочаров посетил стройплощадку новой инфекционки в Волжском
Волжский.ру 02:35
Кино
В духе «Чужого»: раскрыт альтернативный концепт Ящера из фильма «Новый Человек-паук»
Художник концепт-артов «Нового Человека-паука» Джерад С. Маранц поделился в своем Instagram-профиле иллюстраций с альтернативным образом суперзлодея Ящера, которого в блокбастере Марка Уэбба воплотил Рис Иванс.
Киноафиша России 12 апреля в 04:00
Экономика
В Китае сообщили о росте товарооборота с Россией в первом квартале
Пекин, 14 апреля 2020, 08:09 — REGNUM Россия и Китай в первом квартале 2020 года увеличили объём внешней торговли до $25,35 млрд (1,8 трлн рублей), или на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 01:09
Экономика
Российские операторы фиксированной связи ожидают роста тарифов
Москва, 14 апреля 2020, 05:40 — REGNUM Роста тарифов в 2020 году ожидают 84% российских операторов фиксированной связи, говорится в результатах исследования, проведённого агентством TelecomDaily.
REGNUM вчера в 22:40
Общество
У пятерых сотрудников красноярского центра ФМБА обнаружен коронавирус
У нескольких сотрудников Красноярского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) обнаружен коронавирус, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 01:35
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 4%
Мировые цены на нефть растут более чем на 4% после решения ОПЕК+ о сокращении добычи для стабилизации глобального рынка, пострадавшего из-за падения спроса, свидетельствуют данные торгов.
Радио Маяк вчера в 02:29
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла ребенка
Телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира в Instagram рассказала, что потеряла ребенка.
РИА Новости 02:39
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости 12 апреля в 23:51