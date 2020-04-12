Энергетика

ДождьДождьСтраны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении нефтедобычи

Страны-участницы сделки ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, сообщает Bloomberg. На этой неделе в ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.
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Что происходит с нефтью: в мире - новое соглашение ОПЕК+, а Беларусь получит российскую, норвежскую и азербайджанскую нефть

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Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считает 38% россиян.
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В Тверской области произошел хлопок на химзаводе

Хлопок произошел на "Редкинском опытном заводе" в Тверской области, пострадавших нет, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
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В мире коронавирусом заразились 2 млн человек

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Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
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Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
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МЧС и Росгвардия получили право наказывать за нарушения правил при ЧС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому сотрудники МЧС и Росгвардии смогут составлять протоколы на нарушителей правил при чрезвычайных ситуациях, сообщает 13 апреля «Коммерсант».
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Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
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Четыре члена правительства Хакасии ушли на самоизоляцию

В Хакасии у сотрудника одного из министерств заподозрили заражение коронавирусом, из-за этого самоизолировались четыре члена правительства республики, которые с ним контактировали, сообщил в инстаграме глава региона Валентин Коновалов.
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Роскачество провело исследование консервированной кукурузы

Эксперты проверили кукурузу 33 торговых марок по 47 показателям качества и безопасности: большая часть консервов изготовлена в России, кроме того, в исследовании приняла участие продукция из Белоруссии, Венгрии, Китая, Польши и Таиланда.
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Армия и оружие

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Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
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У главы Советского района Уфы подозревают коронавирус

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Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

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В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

Из-за снижения пассажиропотока в метрополитене будут временно закрыты отдельные входы и выходы на 20 станциях.
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Украинские спасатели продолжают тушить пожар в чернобыльской зоне

Спасатели продолжают тушить пожар на территории трёх лесничеств в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Бочаров посетил стройплощадку новой инфекционки в Волжском

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Художник концепт-артов «Нового Человека-паука» Джерад С. Маранц поделился в своем Instagram-профиле иллюстраций с альтернативным образом суперзлодея Ящера, которого в блокбастере Марка Уэбба воплотил Рис Иванс.
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Общество

У пятерых сотрудников красноярского центра ФМБА обнаружен коронавирус

У нескольких сотрудников Красноярского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) обнаружен коронавирус, передает "Интерфакс".
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Мировые цены на нефть растут более чем на 4%

Мировые цены на нефть растут более чем на 4% после решения ОПЕК+ о сокращении добычи для стабилизации глобального рынка, пострадавшего из-за падения спроса, свидетельствуют данные торгов.
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Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла ребенка

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Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости 12 апреля в 23:51
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