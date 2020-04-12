Энергетика

ДождьДождьСтраны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении нефтедобычи

Страны-участницы сделки ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, сообщает Bloomberg. На этой неделе в ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.
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