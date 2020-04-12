Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи

Страны снизят производство на 9,7 млн б/с Страны ОПЕК+ наконец согласовали новую сделку о сокращении добычи. Ее итоговый размер составит 9,7 млн баррелей в сутки (б/с), то есть чуть меньше, чем предполагалось изначально.
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«Резервов хватит на год-два»: почему не сработает сделка ОПЕК+ и чем это грозит России

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Добывающие страны спустя несколько дней договорились о параметрах снижения производства нефти

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Что происходит с нефтью: в мире - новое соглашение ОПЕК+, а Беларусь получит российскую, норвежскую и азербайджанскую нефть

КП - Беларусьвчера в 10:30
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Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
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Ведомости 09:45
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Меган Маркл и принц Гарри купили особняк Мела Гибсона за $15 млн

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Слово и Дело вчера в 07:25
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В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом

У девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы обнаружен коронавирус, пишет РБК со ссылкой на сотрудника хирургического отделения стационара Игоря Микаеляна и другого не названного медработника больницы.
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Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
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Более 70 российских школьников застряли в США

В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь.
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В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»

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Бывший футболист Алиев назвал Крым частью Украины

Известный по выступлениям за киевское «Динамо» и московский «Локомотив» украинский хавбек Александр Алиев рассказал свое мнение о госпринадлежности Крыма, передает Spоrt24.
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Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

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Догонит ли Средний Урал Москву по заболевшим Covid-19 и сколько масок закупит регион: Евгений Куйвашев ответил на вопросы по коронавирусу

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Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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Смирнов назвал шуткой свое высказывание о милостыне для малоимущих

Протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил, почему, по его мнению, малоимущим россиянам нужно просить милостыню.
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Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
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Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
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Цены на нефть эталонных марок продолжают падать

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Власти Нью-Йорка не снимут санитарных ограничений

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Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы

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В США начинают расследование причин возникновения коронавируса

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В Усть-Куте затравили семью заболевшего коронавирусом ребенка

Жительница Усть-Кута с двумя детьми вернулась на родину с отдыха в Тайланде.
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