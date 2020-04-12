Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца. Об этом в Twitter сообщил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель.

Общество Система пропусков в Москве и области заработает в среду Цифровые пропуска для поездок на любом транспорте в Москве вводятся с 15 апреля, пешком можно передвигаться пока без пропусков, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. 3,9K

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин в понедельник проведет по видеосвязи совещание о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в свете борьбы с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 35

Энергетика Казахстан поддержал новое соглашение ОПЕК+ Как сообщало ИА REGNUM, согласно новому соглашению ОПЕК+ Россия планирует сократить уровень добычи нефти на 2,5 млн баррелей в сутки, до 8,5 млн баррелей.

Общество В России выявили 2558 новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев заболевания коронавирусом в 62 регионах, сообщил оперативный штаб. 1

Экономика Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза Из-за нынешнего кризиса в России может в три раза вырасти число безработных, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК. 794

Общество Власти Москвы выявили атаку ботов после начала оформления пропусков Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что утром 13 апреля произошла бот-атака на сервера портала мэрии mos.ru, где началось оформление электронных пропусков для передвижения по городу. 910

Общество Голикова рассказала о быстром развитии коронавируса у ряда больных "Болезнь развивается очень быстро в некоторых случаях, не во всех, конечно, они из легких больных превращаются в больных тяжелых и попадают в лечебные учреждения и могут попадать сразу и в реанимацию, и на аппарат искусственной вентиляции легких", — рассказала Голикова. 1

Футбол Бердыев намерен вернуться к тренерской работе По информации источника, бывший главный тренер "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев намерен вернуться к тренерской работе.

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер. 2,8K

Общество Роспотребнадзор: мёд, лимоны и чеснок не влияют на коронавирус Москва, 13 апреля 2020, 14:18 — REGNUM Мёд, лимоны и чеснок существенно не влияют на профилактику коронавируса и других респираторных инфекций, сообщили 13 апреля в пресс-службе Роспотребнадзора.

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 939

Общество Киево-Печерскую лавру закроют на карантин Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом среди насельников Киево-Печерской лавры превысило 90, в связи с чем власти закрывают монастырь на карантин. 2

Происшествия Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве. 25

Политика Суд вынес приговор бывшему министру обороны Грузии Тбилиси, 13 апреля 2020, 13:43 — REGNUM Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили и осудил его на 5 лет лишения свободы. 2

Общество Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19. 380

Общество Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". 989