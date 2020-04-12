Энергетика

ДождьДождьСтраны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении нефтедобычи

Страны-участницы сделки ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, сообщает Bloomberg. На этой неделе в ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.
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Добывающие страны спустя несколько дней договорились о параметрах снижения производства нефти

Эхо Москвы00:01

Страны ОПЕК+ заключили новую сделку по сокращению добычи нефти

RT на русскомвчера в 16:56

ОПЕК+ подписала историческое соглашение по нефти

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Reuters: реальное сокращение суточной добычи ОПЕК+ в мае-июне составит 12,5 млн баррелей

ТАССвчера в 16:59

Страны ОПЕК+ окончательно договорились о снижении добычи нефти

Фонтанка.Рувчера в 14:32

Страны ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти почти на 10 млн баррелей в сутки

Известиявчера в 14:12

ОПЕК+ договорился о сделке по нефти

РИА Новостивчера в 14:05
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Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
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Общество

Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов

Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
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Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500

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В ВОЗ рассказали о риске заражения COVID при использовании масок

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности использования масок для людей.
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МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
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Общество

Голикова рассказала о темпах выхода России из режима самоизоляции

Вице-премьер России Татьяна Голикова 12 апреля рассказала, от чего зависят темпы выхода страны из режима самоизоляции.
Профиль вчера в 08:32
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Здоровье

Всплеск COVID-19 на Украине: за день выявили рекордное количество заболевших

За минувшие сутки у 311 человек подтвердился опасный диагноз В Минздраве Украины сообщили о выявлении новых случаев заражения коронавирусной инфекций – побит рекорд, установленный 27 марта, когда число заболевших за сутки выросло вдвое.
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Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Происшествия

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
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Издатели направили правительству России «открытое письмо книжников»

Москва, 13 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Издатели книг направили правительству России «открытое письмо книжников», в котором просят добавить книжную продукцию в перечень товаров первой необходимости.
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Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса

Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
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Здоровье

О воздействии коронавируса на курильщиков рассказал российский онколог

Невинномысский рабочий вчера в 02:54
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Происшествия

Двоих излечившихся от COVID-19 выписывают из больницы в Приангарье

Иркутск, 13 апреля 2020, 07:41 — REGNUM Сегодня, 13 апреля, из Иркутской областной инфекционной клинической больницы будут выписаны двое пациентов, из лечившихся от COVID-19.
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РЖД приостанавливают бесплатные перевозки ветеранов

Из сообщения РЖД: «В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией, с 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих в поездах дальнего следования».
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Настасья Самбурская осудила звёзд, которые «выносят сор из избы»

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Названы регионы России с наибольшим числом новых рабочих мест

Согласно результатам исследования, лидером по созданию рабочих мест в последние три года стало Подмосковье — регион занимает первое место в списке, за 2017–2019 годы в субъекте создали 200 тыс. рабочих мест.
Известия 02:52
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В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
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Общество

Эксперт рассказала о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России перестала развиваться по оптимистической траектории, позитивной динамики не наблюдается.
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Здоровье

Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
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В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле

После появления информации о первом заболевшем жителе Усть-Кута, которым оказался семилетний ребенок, некоторые жители города начали распространять в интернете личные данные его семьи.
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Лишенная концертов Успенская находится на грани банкротства

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Российская армия получила Т-90М «Прорыв»

Российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв».
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В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2000 кв. м, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
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Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»

Динозавр и Зеркальный человек появятся в специальном шоу «Маска».
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В Саратовской области умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом

Как сообщили в штабе, один из заболевших - житель Аткарского района, он находится в удовлетворительном состоянии, второй положительный тест был получен после смерти 90-летней пациентки, которая была госпитализирована с подозрением на пневмонию.
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Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов

На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
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В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели

В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru вчера в 12:21
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Смартфоны Xiaomi и Redmi могут стать водонепроницаемыми

С самого начала лидер китайского подразделения Xiaomi сообщил о том, что Redmi K30 Pro поддерживает IP53 и такой защиты вполне достаточно.
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