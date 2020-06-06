Энергетика
News.ruНефть дорожает после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
Саудовская Аравия на фоне разрыва соглашения с ОПЕК собралась увеличить добычу нефти до 10 млн б / с. Но уже 12 апреля страны ОПЕК + договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.
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с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает Bloomberg.Forbes06 июня в 09:03
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