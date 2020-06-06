Энергетика
Аргументы и ФактыМинистры ОПЕК начали переговоры о продлении сокращения добычи
Министры ОПЕК начали в режиме видеоконференции переговоры о продлении как минимум на месяц действующей квоты по сокращению добычи, передает ТАСС. Участвуют в переговорах 13 стран, которые входят в ОПЕК.
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СМИ: ОПЕК согласилась сохранить нефтедобычу в текущем объеме на один месяц
Коммерсантъ06 июня в 09:34
Reuters: ОПЕК предварительно согласовала продление сделки на месяц
Московский Комсомолец06 июня в 13:06
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Общество
В Москве назвали дату отмены режима самоизоляции и пропусков
Глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков заявил, что уже 9 июня в столице будут отмены режим самоизоляции и электронные пропуска.
RT на русском 06:56
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Общество
Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны
Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
REGNUM 06:20
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Гаджеты
Xiaomi представила новую систему умных автоматических штор
Компания Xiaomi представила еще один нестандартный продукт для умного дома, речь идет о системе для умных автоматических занавесей, которая получила название Xiaomi Mi Smart Curtain.
iXBT.com 05:22
Религия
Православные христиане отмечают день Святого Духа
РИА Новости вчера в 17:57
Общество
Абрамович купил картину Мунка «Крик» за 120 млн долларов
ФАН вчера в 16:16
Кино
Премьеру фильма «Сердце Пармы» перенесли на 2021 год
ИА Текст (Пермь) 00:38
Общество
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 01:04
Происшествия
В Забайкальском крае задержан подозреваемый в убийстве подростка
Сотрудники полиции задержали мужчину, который с ножом напал на подростков в поселке Первомайский в Забайкальском крае.
ТАСС 06:28
Общество
Россия в июле может возобновить авиасообщение с 15 странами
Россия может частично открыть международное авиасообщение уже с 15 июля. Соответствующее предложение Росавиация направит в Роспотребнадзор.
БрянскToday вчера в 08:20
Происшествия
На Сахалине медведь напал на человека
Сегодня вечером на Сахалине на геодезиста напал медведь. Инцидент произошел в Смирныховском районе.
Сахалин.Инфо 06:24
Экономика
Число банковских карт в России достигло исторического максимума
Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
ТАСС 05:27
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые ответил на разговоры о разводе
Супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе, которые прозвучали в СМИ в середине мая.
Газета.Ru 06:37
Общество
Новая Зеландия первая в мире отменит все ограничения по коронавирусу
Новой Зеландии удалось остановить распространение коронавируса, и правительство решило с полуночи вторника полностью отменить все ранее введенные ограничения, в том числе требование социального дистанцирования.
Интерфакс 01:49
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
Общество
Волгоградцам разрешат ходить без перчаток из-за жары
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил чиновникам обдумать и до конца дня отменить требование к жителям региона обязательно носить перчатки в общественных местах.
Интерфакс 04:23
Происшествия
В Екатеринбурге избили пресс-секретаря гордумы
Полиция Екатеринбурга начала проверку по факту нападения на пресс-секретаря городской думы Дмитрия Егоркина.
Российская газета 06:36
Общество
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом
Российская газета 06:48
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной.
News.ru вчера в 07:20
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
Политика
Путин присвоил Захаровой ранг посла
Москва, 8 июня 2020, 13:51 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин присвоил директору департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла.
REGNUM 06:51
Политика
Суд в Италии подтвердил экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова в США
Александра Коршунова передадут Америке. Суд в Италии подтвердил экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова в США.
Piter.tv 05:42
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Общество
В Верховном суде и Мосгорсуде нашли нарушения на миллиарды рублей
Аудиторы Счетной палаты сообщили о выявленных нарушениях в судебном департаменте Верховного суда и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей.
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Происшествия
В США автомобиль въехал в протестующих
Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43