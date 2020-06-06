Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМинистры ОПЕК начали переговоры о продлении сокращения добычи

Министры ОПЕК начали в режиме видеоконференции переговоры о продлении как минимум на месяц действующей квоты по сокращению добычи, передает ТАСС. Участвуют в переговорах 13 стран, которые входят в ОПЕК.
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Началось заседание ОПЕК по дальнейшей судьбе сделки ОПЕК+

Газета.Ru06 июня в 08:36
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В Москве назвали дату отмены режима самоизоляции и пропусков

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Общество

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Общество

Россия в июле может возобновить авиасообщение с 15 странами

Россия может частично открыть международное авиасообщение уже с 15 июля. Соответствующее предложение Росавиация направит в Роспотребнадзор.
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Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил чиновникам обдумать и до конца дня отменить требование к жителям региона обязательно носить перчатки в общественных местах.
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В Екатеринбурге избили пресс-секретаря гордумы

Полиция Екатеринбурга начала проверку по факту нападения на пресс-секретаря городской думы Дмитрия Егоркина.
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Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной

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В США автомобиль въехал в протестующих

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