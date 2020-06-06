с чего всё началось

ОПЕК согласовала продление сокращения добычи нефти на текущем уровне 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, знакомый с проектом коммюнике.

Шоу-бизнес Армен Джигарханян снова попал в больницу Артист попал в больницу, после чего заявил, что «много боли» ему причинила Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он на тот момент разводился. 32

Политика Песков объяснил отсутствие на сайте по поправкам одного пункта Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил технической накладкой отсутствие в первоначальной версии сайта для электронного голосования по поправкам в конституцию одного пункта. 1

Происшествия В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль В Сиэтле, как и многие другие американские города, охваченном протестами из-за гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, в толпу манифестантов въехал автомобиль, после столкновения с заграждением водитель вышел из машины и отрыл огонь из пистолета. 83

Общество В Петербурге открылись непродовольственные магазины В понедельник, 8 июня, стало известно, что в Петербурге впервые за несколько месяцев открылись непродовольственные магазины. 200

Общество Азаров сделал заявление по коронавирусу в Самарской области В воскресенье, 7 июня, за несколько минут до полуночи глава региона обнародовал срочное заявление по ситуации с коронавирусом. 46

Армия и оружие Российский генерал прокомментировал гипотетический удар США по Сибири Defense Express 4 июня написало, что стратегические бомбардировщики ВВС США благодаря дальности пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER и AGM-86C CALCM способны нанести удар по российским объектам в Арктике и Сибири, не заходя в зону действия ПВО. 1,4K

Политика Депутат Рады предложил переименовать проспект Бандеры в Киеве «Как народный депутат Украины, предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда!» — сказано в сообщении. 3

Общество Волгоградцам разрешат ходить без перчаток из-за жары Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил чиновникам обдумать и до конца дня отменить требование к жителям региона обязательно носить перчатки в общественных местах. 75

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 2K

Общество Оснований для снятия ограничений в Башкирии нет — Хабиров Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике всего выявлено 4017 фактов заражения коронавирусом, при этом 1453 человека справились с этой инфекцией. 27