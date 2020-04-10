Энергетика

RT на русскомRT на русскомОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти

ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам встречи министров стран G20.
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Новая сделка ОПЕК+ удержит цены на нефть от дальнейшего падения

Российская газета11 апреля в 13:03

Страны ОПЕК+ не смогли согласовать сделку по ограничению добычи нефти

ProUfu.ru10 апреля в 02:35

Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Известия11 апреля в 00:01

Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+

РИА Новости10 апреля в 22:14

Новак сообщил детали нового соглашения ОПЕК+

РБК10 апреля в 15:53

Новак подтвердил условия сделки ОПЕК+

Коммерсантъ10 апреля в 15:50

ОПЕК+ принято критически важное решение

Вести.Ru11 апреля в 06:40
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Комментарии

Общество

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Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
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Здоровье

В ВОЗ рассказали о риске заражения COVID при использовании масок

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности использования масок для людей.
Газета.Ru 00:32
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Общество

Как получить электронный пропуск, рассказали власти Подмосковья

Глава столичного региона Андрей Воробьёв на своей странице в Инстаграме опубликовал пост с видеоинструкцией, объясняющей жителям области, что нужно делать для получения индивидуального пропуска, подтверждающего оправданность выхода из дома во время действия режима самоизоляции.
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РИА Новости вчера в 19:38
Шоу-бизнес

Состояние Татьяны Булановой стабилизировалось

Концертный директор певицы Татьяны Булановой Константин Сергеев заявил, что состояние артистки, которую 11 апреля доставили центр имени Алмазова, стабилизировалось, сообщает Gazeta.ru.
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Происшествия

Брюссельская полиция провела задержания после беспорядков

Бельгийская полиция провела задержания предполагаемых участников беспорядков в брюссельском районе Андерлехт, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11 апреля в 15:13
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Общество

Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса

Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК вчера в 22:17
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Общество

В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа

Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Газета.Ru вчера в 16:28
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Происшествия

На въездах в Москву частично перекрыли движение

На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru вчера в 13:23
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Происшествия

Не менее шести человек стали жертвами шторма в США

По меньшей мере, шесть человек погибли в результате мощного шторма, в американском штате Миссисипи, сообщили местные власти.
Интерфакс вчера в 23:44
Технологии

Эксперты Тechspot назвали лучшие подержанные видеокарты для покупки

iReactor вчера в 01:50
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Наука

На моделировании показали, как при кашле распространяется коронавирус

Финским ученым удалось смоделировать трехмерную модель непосредственного момента кашля зараженного и дальнейших процессов, в частности – траекторию движения вирусов в условиях пересеченного пространства.
Live24 11 апреля в 04:44
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Общество

Власти Забайкалья заявили о резком ухудшении динамики по коронавирусу

Сегодня в крае одна из худших динамик в стране по распространению коронавируса, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Sibnet Новости вчера в 23:15
Здоровье

В Китае предупредили о вероятности новой волны коронавируса в ноябре

В ноябре может начаться новая волна заражений коронавирусной инфекцией, если всем странам летом не удастся полностью справиться с пандемией.
RT на русском 00:44
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Религия

У православных началась Страстная неделя

У православных 13 апреля начинается Страстная седмица (Страстная неделя).
МИР 24 00:01
Энергетика

Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов

На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ вчера в 19:15
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
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Армия и оружие

Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета

Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
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Политика

Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
РИА Новости вчера в 12:45
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Здоровье

Женские консультации в Москве приостановят плановый прием беременных

В Москве на фоне распространения коронавируса для беременных временно ограничат посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений, сообщает столичный департамент здравоохранения.
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Футбол

Ракитич обратился к «Барселоне»: я не мешок с картошкой

Напомним, что шесть членов совета директоров каталонской «Барселоны» ушли в отставку из-за скандала, связанного с фейковыми аккаунтами в социальных сетях, в которых критиковались игроки и члены клуба, которые выступали против нынешнего президента «блауграны» Жозепа Бартомеу.
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Общество

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1. В столице с 13 апреля будет действовать пропускной режим В Москве с понедельника, 13 апреля, начнут вводить пропуска для передвижения по городу.
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Общество

В России стабилизировались цены на имбирь

Напомним, 6 апреля ФАС сообщала о росте цены на лимоны и имбирь на российском рынке.
ИА Красная Весна вчера в 07:03
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Здоровье

Выздоровевшие от коронавируса остаются заразными, рассказали врачи

Как сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, все пациенты, которые уже успели вылечиться от коронавирсуной инфекции, и находившиеся в тяжелом состоянии на протяжении длительного времени, могут быть источником заражения для всех остальных.
Live24 11 апреля в 08:25
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Энергетика

Россия в мае-июне снизит добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки

Три года назад предложение превышало спрос на 3 миллиона баррелей в сутки, сейчас - уже на 20 миллионов баррелей.
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Проект «Культурная Москва онлайн» представит лучшие городские события

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Здоровье

В Свердловской области выявили еще четыре случая коронавируса

По данным оперштаба по коронавирусу на воскресенье, 12 апреля, на территории Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:18
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Финансы

Курсы валют на сегодня, 13 апреля 2020 года

Курсы валют сегодня 13 апреля 2020 Центробанк составляют: EUR Курс доллара на сегодня, 13 апреля 2020 по данным Центробанка составляет 73.75 рублей за 1 Доллар.
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