Энергетика
RT на русскомОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам встречи министров стран G20.
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Энергетика
Цена нефти Brent и WTI выросла на открытии торгов и перешла к падению
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
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Общество
Академик назвал самый ранний срок завершения эпидемии в РФ
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Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая
Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
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В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
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Жерри-Кристиан Тчуйсе: «„Спартак“ потерял свой стиль игры»
Бывший защитник «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе, первый легионер, получивший российский паспорт, в интервью «СЭ» критически оценил игру красно-белых.
Спорт-Экспресс 17:45
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В Москве изменили порядок медпомощи беременным
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Коммерсантъ 10:47
Общество
Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации
Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
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Вирусолог рассказал о жизни после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 17:44
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Коммерсантъ 12:00
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The Bell: главред «Ведомостей» снял с сайта колонку с критикой Сечина
Сооснователь журнала «Эксперт» Андрей Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» 24 марта.
Дождь 19:04
Общество
3,5 млн москвичей покидали дома более чем на 6 часов
Порядка 3,5 миллионов москвичей 10 апреля покидали свои дома более чем на шесть часов.
Московский Комсомолец 07:25
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Задержаны все сбежавшие из иркутской психбольницы пациенты
Полицейские задержали шестерых пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, где они находились на принудительном лечении.
Интерфакс 06:07
Общество
Около 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни
Около 5 тыс. российских граждан планируется вернуть домой из-за рубежа в ближайшие несколько дней.
Известия 16:33
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Томас Бах: перенос Олимпиады обойдется МОК в сотни миллионов долларов
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что расходы на перенос Олимпийских игр в Токио на следующий год составят несколько сотен миллионов долларов.
Вести.Ru 14:45
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Певица Татьяна Буланова оказалась в реанимации
Певицу, заслуженную артистку РФ Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге.
URA.Ru вчера в 19:26
Происшествия
На въездах в Москву частично перекрыли движение
На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru 13:23
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Коронавирус подтвердился у мамы и ребёнка в Забайкалье
Анализы подтвердили наличие коронавирусной инфекции у мамы и ребёнка в Забайкальском крае, сообщила 12 апреля во время прямого эфира руководитель Роспотребнадзора по краю Светлана Лапа.
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YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
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Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD
CyberSport.ru 11:28
Экономика
Рабочие места созданы за три года в 25 регионах РФ, но безработица может вырасти - анализ
Число рабочих мест за последние три года увеличилось в 25 российских регионах, а в 60 сократилось, при этом регионы с положительной динамикой смогли компенсировать примерно половину сокращения в остальных областях, однако из-за пандемии коронавируса работу в ближайшее время могут потерять порядка 1,5 миллионов россиян, свидетельствует исследование РИА Новости.
ПРАЙМ 17:20
Энергетика
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Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
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Режиссер сиквела «Отряд самоубийц» успокоил поклонников фильма
Дата премьеры сиквела «Отряд самоубийц» не будет передвинута, заверил поклонников фильма режиссер картины Джеймс Ганн 12 апреля в своем микроблоге Twitter.
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Технологии
Автор описал саундтрек к Cyberpunk 2077: «хардкорная электроника»
По словам Леонарда-Моргана, игровой процесс Cyberpunk 2077 сопроводят хардкорной электроникой «с ноткой человечности».
News.ru 10:21
Происшествия
В Мурманской области коронавирус выявлен у 128 человек
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Мурманской области за сутки выросло в два раза, до 128 человек.
Мойка78 17:48
Здоровье
The National Interest (США): меры, принимаемые Россией для борьбы с коронавирусом, проливают свет на ее сильные и слабые стороны (The National Interest)
По данным на 9 апреля в России было выявлено 11 917 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом на основании более миллиона проведенных тестов, и каждые два-три дня эти цифры удваиваются.
ИноСМИ 12:31
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55