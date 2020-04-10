ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам встречи министров стран G20.

Энергетика Цена нефти Brent и WTI выросла на открытии торгов и перешла к падению На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.

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Общество В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом «В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба. 18

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Общество Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией. 287

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Происшествия Задержаны все сбежавшие из иркутской психбольницы пациенты Полицейские задержали шестерых пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, где они находились на принудительном лечении. 533

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Экономика Рабочие места созданы за три года в 25 регионах РФ, но безработица может вырасти - анализ Число рабочих мест за последние три года увеличилось в 25 российских регионах, а в 60 сократилось, при этом регионы с положительной динамикой смогли компенсировать примерно половину сокращения в остальных областях, однако из-за пандемии коронавируса работу в ближайшее время могут потерять порядка 1,5 миллионов россиян, свидетельствует исследование РИА Новости.

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