Энергетика

RT на русскомRT на русскомОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти

ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам встречи министров стран G20.
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ОПЕК+ принято критически важное решение

Вести.Ruвчера в 06:40

Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Известиявчера в 00:01

Страны ОПЕК+ не смогли согласовать сделку по ограничению добычи нефти

ProUfu.ru10 апреля в 02:35

Новак сообщил детали нового соглашения ОПЕК+

РБК10 апреля в 15:53

Новак подтвердил условия сделки ОПЕК+

Коммерсантъ10 апреля в 15:50

Новак рассказал подробности переговоров ОПЕК+ по нефти

Lenta.ru10 апреля в 16:06

Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+

РИА Новости10 апреля в 22:14
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